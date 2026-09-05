Logo

Пожар код Купреса шири се према Томиславграду и Рами

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.09.2026 14:17

Коментари:

0
пожар ватра ватрогасци гори гашење ватрена стихија
Фото: Pexel/Michal Petráš

Пожар који је активан на предјелу Звирњача код Купреса шири се према Томиславграду и општини Рама, објавила је Федерална управа цивилне заштите.

Пожар је гасило шест ватрогасаца Добровољног ватрогасног друштва Купрес са два возила, те припадници цивилне заштите ове општине и радници шумарије.

На предјелу планине Љубуша у општини Томиславград, гори сува трава и ниско растиње, а пожар пријети да се прошири у високу шуму.

Пожар гасе ватрогасци, припадници цивилне заштите, радници шумарије Томиславград, те мјештани.

На Пљешевици, на подручју Бихаћа, такође је активан пожар, али смањеног интензитета.

Синоћ су мјесту Совићи у општини Груде пожар гасио "ер трактор" са осам испуштања воде, те ватрогасци са осам возила, уз помоћ мјештана и припадника Црвеног крста.

Опожарено је око 135 хектара, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Купрес

пожар

Ватрогасци

ватра

Коментари (0)

Више из рубрике

Организатор хајке на Србе је потомак терористе који слави Ханџар дивизију

БиХ

Организатор хајке на Србе је потомак терористе који слави Ханџар дивизију

4 ч

5
СНСД у Фочи озваничио почетак кампање

БиХ

СНСД у Фочи представио кандидате: Настављамо да развијамо Фочу и Републику Српску

1 д

1
Почиње изборна кампања за опште изборе у БиХ

БиХ

Почиње изборна кампања за опште изборе у БиХ

1 д

9
Цвијановић, Минић, Каран свечани пријем

БиХ

Цвијановић: Отварање простора за инвестиције најбољи пут ка јачању пријатељских односа са Израелом

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

27

Ужас на аеромитингу у Грчкој: Срушио се борбени авион, спасиоци трагају за пилотима

15

06

Путин наредио да се три дана не удара по Кијеву, ово је разлог

14

48

Празне столице на Кастелу: Да ли Станивуковић послије шест година власти губи подршку Бањалуке?

14

44

Аграр: Приче пољопривредника и успјешних предузетника

14

43

Аудијем под пуном брзином улетио у круг РиТЕ Гацко и оштетио капију, ухапшене двије особе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима