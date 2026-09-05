Пожар код Купреса шири се према Томиславграду и Рами

Аутор:АТВ редакција
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Пожар који је активан на предјелу Звирњача код Купреса шири се према Томиславграду и општини Рама, објавила је Федерална управа цивилне заштите.
Пожар је гасило шест ватрогасаца Добровољног ватрогасног друштва Купрес са два возила, те припадници цивилне заштите ове општине и радници шумарије.
На предјелу планине Љубуша у општини Томиславград, гори сува трава и ниско растиње, а пожар пријети да се прошири у високу шуму.
Пожар гасе ватрогасци, припадници цивилне заштите, радници шумарије Томиславград, те мјештани.
На Пљешевици, на подручју Бихаћа, такође је активан пожар, али смањеног интензитета.
Синоћ су мјесту Совићи у општини Груде пожар гасио "ер трактор" са осам испуштања воде, те ватрогасци са осам возила, уз помоћ мјештана и припадника Црвеног крста.
Опожарено је око 135 хектара, преноси Срна
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