Аутор:АТВ редакција
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Данас званично почиње изборна кампања за опште изборе у БиХ, и трајаће до 3. октобра, када на снагу ступа изборна тишина.
У централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.
На општим изборима биће бирани чланови Предсједништва БиХ, посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и Народној скупштини Републике Српске, предсједник и потпредсједници Републике Српске и посланици у Представничком дому Парламента Федерације БиХ и у десет кантоналних скупштина у Федерацији.
Из Централне изборне комисије апелују на све политичке субјекте, кандидате, њихове присталице и медије на строго поштовање Изборног закона БиХ, уз нагласак на забрану кориштења говора мржње у јавном простору.
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