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Почиње изборна кампања за опште изборе у БиХ

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04.09.2026 07:17

Коментари:

9
Почиње изборна кампања за опште изборе у БиХ
Фото: АТВ

Данас званично почиње изборна кампања за опште изборе у БиХ, и трајаће до 3. октобра, када на снагу ступа изборна тишина.

У централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.

На општим изборима биће бирани чланови Предсједништва БиХ, посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и Народној скупштини Републике Српске, предсједник и потпредсједници Републике Српске и посланици у Представничком дому Парламента Федерације БиХ и у десет кантоналних скупштина у Федерацији.

Из Централне изборне комисије апелују на све политичке субјекте, кандидате, њихове присталице и медије на строго поштовање Изборног закона БиХ, уз нагласак на забрану кориштења говора мржње у јавном простору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Izborna kampanja

избори

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Избори 2026

Босна и Херцеговина

Република Српска

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