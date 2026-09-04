Убиство у Сарајеву: За починиоцем се трага, ухапшен помагач (18)

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац чији су иницијали Е.С. /34/ преминуо је након што је рањен у сарајевском насељу Горица. Осумњичени за помагање у убиству је ухапшен, док се за извршиоцем трага.
Полиција је синоћ у 22.30 часова обавијештена да је у улици Дајанли Ибрахим-бега у насељу Горица дошло до употребе ватреног оружја, приликом чега је једна особа повријеђена, саопштено је из МУП-а КС.
Повријеђени мушкарац је возилом Хитне помоћи превезен у Клинички центар Универзитета у Сарајеву /КЦУС/, гдје је у 23.05 часова констатована смрт, наводи се у саопштењу.
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Увиђај, којим је руководила дежурни тужилац, спровели су припадници Управе полиције МУП-а КС.
Полиција је у 2.30 часова ухапсила лице чији су иницијали Ђ.С. /18/ због постојања основа сумње да је починио кривично дјело помагање у убиству, док је за мушкарцем за којег постоји основ сумње да је починио кривично дјело убиство расписана потрага, додали су из полиције.
У саопштењу се наводи да полиција наставља рад на расвјетљавању и документовању овог кривичног дјела, као и интензивну потрагу за починиоцем.
(Срна)
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