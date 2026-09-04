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У Истанбулу убијен припадник "Исламске државе"

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04.09.2026 08:40

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У Истанбулу убијен припадник "Исламске државе"

Турска полиција убила је у Истанбулу припадника терористичке групе "Исламска држава", који је планирао напад на турској територији, саопштила је канцеларија гувернера провинције Истанбул.

"У општини Султанбејли спроведена је операција хапшења 21-годишњег Беркана Џ, за кога се претпоставља да је повезан са терористичком организацијом 'Исламска држава' и да је планирао терористички напад у нашој земљи", навеле су регионалне власти у саопштењу.

У саопштењу се наводи да је осумњичени отворио ватру на полицајце и да убијен током узвратне ватре, преноси ТАСС.

"Током операција хапшења рањен је и један цивил", наводи се у саопштењу.

Истрага је у току.

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Тагови :

Исламска држава

Истанбул

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