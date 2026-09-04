Владислав и Станислав варали људе на даркнету, купац умро одмах

Аутор:АТВ редакција
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Владислав (35) и Станислав Чернишов (30), браћа са Флориде, ухапшени су у суровој акцији америчких полицијских снага након што их је смрт једног купца од предозирања у Арлингтону одвела директно иза решетака уз тешке федералне оптужнице.
Владислав Чернишов, натурализовани амерички држављанин, и његов брат Станислав, руски држављанин који је илегално живио у Џексонвилу, пали су 28. августа под оптужбом за завјеру и дистрибуцију нитазена изузетно опасне класе синтетичких опиоида.
Судски документи откривају њихов разрађени тајни бизнис: на даркнету су под лажним именом "BarbaraWhite" продавали фалсификоване таблете оксикодона.
Таблете су имале идентичне ознаке као оригинални лијекови, а браћа су их безочно рекламирала као супстанце "без фентанила".
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Међутим, детаљне лабораторијске анализе разбличиле су ову језиву превару у таблетама су пронађени нитазени, синтетички опиоиди који могу бити једнако снажни или чак знатно потентнији и смртоноснији од самог фентанила!
Мрежа се расплела након што је у августу 2023. године у Арлингтону једна особа преминула одмах након што је конзумирала плаве таблете купљене директно од овог двојца.
Уколико на суду буду проглашени кривима, Владиславу и Станиславу Чернишову пријети минимална казна од чак 20 година робије, саопштило је америчко федерално тужилаштво, преноси Телеграф.рс.
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