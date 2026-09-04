Пацијенткиња подметнула пожар у психијатрији

Аутор:АТВ редакција
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У четвртак увече избио је пожар у Психијатријској болници у Штеју, у округу Бихор, а прве информације указивале су на то да су пожар можда изазвали пацијенти.
Бројне хитне службе су одмах одјуриле на лице мјеста, а 116 особа је евакуисано или је само напустило зграду.
Пожар је угашен, али је спрат био испуњен димом. Пет медицинских техничара који су помагали у евакуацији пацијената претрпјело је лакше тровање димом, али су одбили превоз у болницу.
Ватрогасци су утврдили да је пожар намјерно изазвала једна пацијенткиња. Према подацима Инспектората за ванредне ситуације округа Бихор, пожар је намјерно изазвала жена која није била урачунљива.
"Пет запослених три жене и два мушкарца претрпјело је лакше тровање димом. Ријеч је о медицинским техничарима који су учествовали у евакуацији пацијената са првог спрата. Свих пет особа добило је медицинску помоћ на лицу мјеста и одбило превоз у болницу", наводе из полиције.
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Како наводе, у четвртак увече ватрогасци из Бихора позвани су да интервенишу како би угасили пожар који је избио у соби на првом спрату Психијатријске болнице у мјесту Штеј, након позива примљеног преко Јединственог националног система за хитне позиве 112.
"По доласку интервентних екипа, пожар је захватио два душека у једној соби. До доласка интервентних снага, 53 особе су се саме евакуисале. Имајући у виду специфичност ситуације, у 22.13 часова активиран је Црвени план интервенције", саопштио је ИСУ Бихор.
На мјесто пожара упућене су три ватрогасне цистерне са водом и пјеном, двије аутоплатформе са љедевама, једно возило хитне помоћи и једанаест медицинских екипа Окружне службе хитне помоћи и служби из Орадее.
"Пожар је угашен, али је читав први спрат зграде био испуњен димом, па су ватрогасци приступили вентилацији просторија. Интервентне екипе провјериле су и други спрат зграде. Укупно је 116 особа евакуисано или је само напустило два спрата зграде. Срећом, није било жртава", наводи се у саопштењу.
Ватрогасци настављају радове на провјеравању и провјетравању просторија те прегледу објекта, преноси Телеграф.рс.
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