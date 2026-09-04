Мотоциклиста (18) иде на суд јер је показао средњи прст камери за надзор брзине

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Хрватској је саопштила да је младић (18) управљао мотоциклом те је пролазећи поред камере за надзор брзине у Улици Петра Бишкупа Вене у Бјеловару "према стационарној камери подигао средњи прст лијеве руке".
"Тиме је вријеђао и омаловажавао службене особе приликом обављања службе мјерним уређајима за рад полиције. Довршеним криминалистичким истраживањем утврђено је да је починио прекршај из Закона о прекршајима против јавног реда и мира."
"Против њега слиједи подношење оптужног приједлога надлежном прекршајном одјељењу Општинског суда у Бјеловару”, кажу у бјеловарској Полицијској управи.
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