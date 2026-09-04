Logo

Марко из БиХ ухапшен у Аустрији: Због дугова и болести упадао у куће

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 07:53

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Након што је од осмогодишње казне одслужио половину, Марко М. (60) из Босне и Херцеговине поново је кренуо у провале.

То му је донијело још четири године затвора у одсуству, али он је сада одлучио да се бори против те пресуде .

„Дугови су се гомилали“, рекао је.

Чак 63 провале и 66 покушаја широм Фландрије донијели су Марку М. у септембру 2017. пред Апелационим судом у Генту четири године затворске казне. Послије више од четири године иза решетака, у јануару 2020. је пуштен на слободу.

Нови талас провала

Крајем септембра 2022. М. се вратио свом “старом занату”. Према тврдњама тужилаштва, у само двије ноћи провалио је у десет кућа и фирми у Тиелт-у. Увијек је ломио цилиндар браве и циљао на готовину и сатове.

Насилни покушај бјекства

Годину дана касније више пута је проваљивао у Роеселаре-у, а 20. октобра 2022. украо је 400 евра из касе једне продавнице радне од‌јеће. Власник га је затекао, али је Марко М. је замахнуо руком и успио да побјегне.

возач

Друштво

Апел возачима: На овим дионицама су обуставе и огромне гужве

Снимци камера повезали су га и са три случаја у Стаден-у. Укупно шест провала, четрнаест покушаја и двије крађе - од којих једна насилна значиле су још четири године затвора. Пошто се није појавио на суђењу, суд у Брижу издао је налог за његово хапшење. Послије изручења из Аустрије у августу ове године, Марко М. је уложио жалбу на пресуду, па је у добио ново суђење. Тужилац је тражио потврду казне.

Здравствени проблеми и дугови

Марко М. је оспорио кривична д‌јела у Тиелт-у и негирао да је користио насиље. Његова адвокатица Силке Брутин тражила је блажу казну, по могућности условну.

„Послије ослобађања 2020. вратио се у Босну и Херцеговину, али су се дугови гомилали. Године 2022. дијагностикован му теже обољење, али није могао да плати операцију.“ Оптужени је рекао да није видео другу опцију осим да се врати у Белгију и поново проваљује. Извинио се судији:

„Немојте ме казнити превише, јер иначе се никада нећу ријешити проблема.“

(Независне)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Држављанин БиХ

хапшење

Аустрија

провале и напади

Белгија

Коментари (0)

Прочитајте више

Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.

Друштво

Апел возачима: На овим дионицама су обуставе и огромне гужве

6 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Регион

Велики пожар у Хрватској захватио простор између кућа: У гашењу било ангажовано око 100 ватрогасаца

6 ч

0
Временска прогноза: Залазак сунца

Друштво

Детаљна прогноза за Српску: Након свјежег јутра, стиже шок

6 ч

0
Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.

Република Српска

Влада Српске о одобравању средстава за исплату новчане помоћи ученицима и студентима

6 ч

6

Више из рубрике

Ilustracija: Stomak, bolovi

Свијет

Масовно тровање храном: Разбољело се око 2.000 ученика и наставника

6 ч

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Свијет

Нетанјаху: Ирански режим посустаје, слабији је него икад

6 ч

13
Спасавање радника у Непалу девет дана након бујичних и разорних поплава.

Свијет

Чудо у Непалу: Два радника спасена из тунела девет дана након разорних поплава

6 ч

0
Џеј Ди Венс на преговорима с Ираном

Свијет

Венс о Ирану: Све могућности су у оптицају

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

52

СНСД у Фочи представио кандидате: Настављамо да развијамо Фочу и Републику Српску

13

48

Бијељинац ухапшен због крађе трактора!

13

48

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

13

37

Игор оженио Стану јер је невина: Првог дана брака га шокирала

13

36

Ухапшен 18-годишњак због убиства у сарајевском насељу Горица

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима