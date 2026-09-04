Марко из БиХ ухапшен у Аустрији: Због дугова и болести упадао у куће

Аутор:АТВ редакција
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Након што је од осмогодишње казне одслужио половину, Марко М. (60) из Босне и Херцеговине поново је кренуо у провале.
То му је донијело још четири године затвора у одсуству, али он је сада одлучио да се бори против те пресуде .
„Дугови су се гомилали“, рекао је.
Чак 63 провале и 66 покушаја широм Фландрије донијели су Марку М. у септембру 2017. пред Апелационим судом у Генту четири године затворске казне. Послије више од четири године иза решетака, у јануару 2020. је пуштен на слободу.
Крајем септембра 2022. М. се вратио свом “старом занату”. Према тврдњама тужилаштва, у само двије ноћи провалио је у десет кућа и фирми у Тиелт-у. Увијек је ломио цилиндар браве и циљао на готовину и сатове.
Годину дана касније више пута је проваљивао у Роеселаре-у, а 20. октобра 2022. украо је 400 евра из касе једне продавнице радне одјеће. Власник га је затекао, али је Марко М. је замахнуо руком и успио да побјегне.
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Снимци камера повезали су га и са три случаја у Стаден-у. Укупно шест провала, четрнаест покушаја и двије крађе - од којих једна насилна значиле су још четири године затвора. Пошто се није појавио на суђењу, суд у Брижу издао је налог за његово хапшење. Послије изручења из Аустрије у августу ове године, Марко М. је уложио жалбу на пресуду, па је у добио ново суђење. Тужилац је тражио потврду казне.
Марко М. је оспорио кривична дјела у Тиелт-у и негирао да је користио насиље. Његова адвокатица Силке Брутин тражила је блажу казну, по могућности условну.
„Послије ослобађања 2020. вратио се у Босну и Херцеговину, али су се дугови гомилали. Године 2022. дијагностикован му теже обољење, али није могао да плати операцију.“ Оптужени је рекао да није видео другу опцију осим да се врати у Белгију и поново проваљује. Извинио се судији:
„Немојте ме казнити превише, јер иначе се никада нећу ријешити проблема.“
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