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Апел возачима: На овим дионицама су обуставе и огромне гужве

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04.09.2026 07:49

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Старији човјек са наочалама сједи у ауту и држи руке на волану.
Фото: Pexels/Tim Samuel

Саобраћај се, уз повољне временске услове, на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија без застоја и посебних ограничења, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.

Краћи застоји су могући на путевима на којима се изводе санациони радови гдје саобраћај регулише привремено постављена сигнализација.

На укрштању магистралних путева у Лончарима у току је изградња кружне раскрснице због чега је на снази измјена у одвијању саобраћаја која би требало да траје до краја новембра.

Измјене у одвијању саобраћаја због радова су на магистралном пута Клашнице-Шарговац-Бањалука, као и у Трну, затим на магистралоним путевима Разбој Љевчански-Србац и Лакташи-ауто-пут, на регионалном путу Разбој Љевчански-Лакташи, као и на дионици Козарац-Ламовита гдје је у току привремено измјештање дијела трасе.

Привремене обуставе саобраћаја су преко Романије, на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, због извођења минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила. Радови се изводе радним данима и суботом од 9.00 до 12.00 часова и трају од 10 до 15 минута.

Због проширења јавне расвјете на ауто-путу Градишка-Бањалука, на дионици Маховљани-Гламочани, долази до измјене у одвијању саобраћаја радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова.

Измијене су због радова на магисралном путу Крупац-Богатићи ради санације цјевовода малехидроелектране Крупац, као и на магистралним путевима код Модриче и Бијељине гдје је у току изградња ауто-путева.

Радови се изводе уз магистрални пут у Патковачи на путу Бијељина-Зворник гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе, па се возачима савјетује опрезна вожња.

На улазу у Бијељину измијењен је режим саобраћаја из правца Брчког због реконструкције и доградње моста преко Мајевичког канала. Сва возила укупне масе до 3,5 тона иду преко привремене обилазнице у непосредној близини градилишта, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.

У току је обнова магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па апелујемо на возаче на стрпљење.

Радови се изводе и на путним правцима Челинац-Котор Варош, Укрина-Клупе, Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, Добро Поље-Миљевина, код Добоја гдје је у току изградња ауто-пута на коридору Пет це.

На магистралном путу Добро Поље-Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија једном коловозном траком, а возила изнад дозвољене масе преусмјеравају се на алтернативне правце.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.

Клизишта успоравају саобраћај на путним правцима Козарац-Водице, Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, затим Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара, а у Вијачанима на путу Прњавор-Укрина једном траком вози се 50 метара.

У ФБиХ обустава је за сва возила на магистралном путу Јајце–Црна Ријека, у насељу Подмилачје, гдје се изводе радови, а возила се преусмјеравају алтернативним правцем преко Мркоњић Града.

Због наставка изградње поддионице аутопута Немила-Врандук затворена је поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај преусмјерен на магистрални пут. Из истог разлога

Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На ауто-путу Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила изнад дозвољене масе саобраћај и даље обустављен.

У току су радови на магистралном путу Бугојно-Нови Травник на Ростову, због чега се сваким радним даном од 7.00 до 16.30 часова саобраћај одвија успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.

Из АМС-а су напоменули да је до краја септембра у функцији прелаз Крстац на путу Гацко-Никшић, преноси Срна.

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Тагови :

АМС РС

радови на путу

саобраћај

Република Српска

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