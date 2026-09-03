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Славимо великог свеца, ако имате проблем са видом не прескачите обичај

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03.09.2026 21:36

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Српска православна црква (СПЦ) јесте аутокефална помјесна православна црква, са достојанством патријаршије
Фото: pexels/Şiyar AKBALIK

Српска православна црква 4. септембра обиљежава празник посвећен Светом мученику Агатонику, хришћанском светитељу из 4. вијека који је живот посветио проповедању вјере. Према предању, Агатоник је живео у Никомедији и међу Грцима ширио хришћанско учење, позивајући људе да се окрену Јеванђељу.

Његово име остало је упамћено и по причи да је успео да преведе читав један град у хришћанску вјеру. Ријеч је о Желину, мјесту које се према предању налазило на простору данашње Северне Македоније.

Вријеме у којем је Агатоник живео било је обележено прогоном хришћана, а управо због своје вјере светитељ је страдао заједно са другим хришћанима.

Свети Агатоник страдао током прогона хришћана

За вријеме прогона хришћана под царем Максимијаном, Агатоник је ухапшен заједно са другим верницима. Након хапшења одведен је у Византију, гдје су хришћани били мучени због своје вјере.

Према црквеном предању, Агатоник и остали заробљени хришћани на крају су погубљени пред царем Максимијаном. Његово страдање због вјере учинило га је једним од мученика које православни верници вековима памте и поштују.

У Цариграду је касније подигнут и храм посвећен Светом Агатонику, чиме је додатно потврђен значај који је овај светитељ имао у раном хришћанском предању.

Заштитник појединих српских породица

Свети мученик Агатоник једна је од крсних слава коју обележавају поједине породице у Србији. Вјерници који га славе као свог заштитника 4. септембра окупљају породицу и пријатеље и у молитви обележавају дан посвећен светитељу.

Овај празник посебно мјесто има и у народном календару. Свети Агатоник пада у вријеме Међудневице, како се у народу назива период између Мале и Велике Госпојине.

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Управо је ово доба године традиционално било повезано са различитим народним окупљањима, вашарима и саборима широм Србије. Због тога се и за 4. септембар везују обичаји који су, поред верског, имали и снажан друштвени значај.

Зашто се каже да се данас "ваља" трговати?

У народном вјеровању, период Међудневице био је погодан за сусрете, договоре и трговину. Зато су се у многим мјестима одржавали вашари на којима су се окупљали продавци и купци и нудили различиту робу.

Вјеровало се да оваква окупљања нису важна само због трговине. Била су прилика да се људи сретну, обнове пријатељства, разговарају и у миру дочекају хладније дане.

Отуда и обичај да се на овај дан "ваља" трговати, у супротном га може "пратити малер", али и да се људи окупљају и одржавају добре односе. Народни обичаји који прате овај период представљају спој свакодневног живота, традиције и веровања која су се преносила генерацијама.

Вјерници се моле за здравље и заштиту

Светом Агатонику народна традиција приписује и улогу заштитника људи који се суочавају са здравственим тегобама, нарочито онима које се повезују са видом и кожом.

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Због тога поједини верници на његов празник одлазе у цркву, пале свеће и моле се за здравље, помоћ и заштиту својих најближих. Као и код других народних веровања везаних за светитеље, ове обичаје треба посматрати у оквиру традиције и народног предања.

Празник Светог Агатоника тако обједињује сјећање на хришћанског мученика, крсну славу појединих породица и обичаје који су се вијековима везивали за почетак септембра. Дан посвећен овом светитељу подсјећа и на значај вјере, истрајности и заједништва, вриједности које су кроз генерације остале дио српске традиције.

(Она.рс)

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Српска православна црква

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