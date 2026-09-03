Славимо великог свеца, ако имате проблем са видом не прескачите обичај

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква 4. септембра обиљежава празник посвећен Светом мученику Агатонику, хришћанском светитељу из 4. вијека који је живот посветио проповедању вјере. Према предању, Агатоник је живео у Никомедији и међу Грцима ширио хришћанско учење, позивајући људе да се окрену Јеванђељу.
Његово име остало је упамћено и по причи да је успео да преведе читав један град у хришћанску вјеру. Ријеч је о Желину, мјесту које се према предању налазило на простору данашње Северне Македоније.
Вријеме у којем је Агатоник живео било је обележено прогоном хришћана, а управо због своје вјере светитељ је страдао заједно са другим хришћанима.
За вријеме прогона хришћана под царем Максимијаном, Агатоник је ухапшен заједно са другим верницима. Након хапшења одведен је у Византију, гдје су хришћани били мучени због своје вјере.
Према црквеном предању, Агатоник и остали заробљени хришћани на крају су погубљени пред царем Максимијаном. Његово страдање због вјере учинило га је једним од мученика које православни верници вековима памте и поштују.
У Цариграду је касније подигнут и храм посвећен Светом Агатонику, чиме је додатно потврђен значај који је овај светитељ имао у раном хришћанском предању.
Свети мученик Агатоник једна је од крсних слава коју обележавају поједине породице у Србији. Вјерници који га славе као свог заштитника 4. септембра окупљају породицу и пријатеље и у молитви обележавају дан посвећен светитељу.
Овај празник посебно мјесто има и у народном календару. Свети Агатоник пада у вријеме Међудневице, како се у народу назива период између Мале и Велике Госпојине.
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Управо је ово доба године традиционално било повезано са различитим народним окупљањима, вашарима и саборима широм Србије. Због тога се и за 4. септембар везују обичаји који су, поред верског, имали и снажан друштвени значај.
У народном вјеровању, период Међудневице био је погодан за сусрете, договоре и трговину. Зато су се у многим мјестима одржавали вашари на којима су се окупљали продавци и купци и нудили различиту робу.
Вјеровало се да оваква окупљања нису важна само због трговине. Била су прилика да се људи сретну, обнове пријатељства, разговарају и у миру дочекају хладније дане.
Отуда и обичај да се на овај дан "ваља" трговати, у супротном га може "пратити малер", али и да се људи окупљају и одржавају добре односе. Народни обичаји који прате овај период представљају спој свакодневног живота, традиције и веровања која су се преносила генерацијама.
Светом Агатонику народна традиција приписује и улогу заштитника људи који се суочавају са здравственим тегобама, нарочито онима које се повезују са видом и кожом.
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Због тога поједини верници на његов празник одлазе у цркву, пале свеће и моле се за здравље, помоћ и заштиту својих најближих. Као и код других народних веровања везаних за светитеље, ове обичаје треба посматрати у оквиру традиције и народног предања.
Празник Светог Агатоника тако обједињује сјећање на хришћанског мученика, крсну славу појединих породица и обичаје који су се вијековима везивали за почетак септембра. Дан посвећен овом светитељу подсјећа и на значај вјере, истрајности и заједништва, вриједности које су кроз генерације остале дио српске традиције.
(Она.рс)
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