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Славимо Светог Тадеја: Ово урадите за добробит породице

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03.09.2026 07:16

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Славимо Светог Тадеја: Ово урадите за добробит породице
Фото: ATV

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог апостола Тадеја, као и дан сјећања на свештеномученика Рафаила Шишатовачког.

Свети Тадеј је прво видио и чуо Јована Крститеља и примио је крштење од њега, а потом је видио Господа Исуса Христа.

Господ га је уврстио у седамдесет мањих апостола. Послије славног свог васкрсења и вазнесења Господ је послао Тадеја у Едесу, родно место Тадејево, а према Своме обећању кнезу Авгару, кога је овоме Господ дао онда када му је послао убрус са ликом Својим.

Цјеливањем тога убруса Авгар је био излечен од куге, али не сасвим. Мало куге му је било остало још на лицу. Када се св. Тадеј јавио Авгару, он га је примио са великом радошћу. Апостол Христов га је поучио вјери истинитој, а потом га крстио. Када је крштени Авгар излазио из воде спаде и остатак куге с њега и у потпуности је оздравио. Прославивши Бога, кнез Авгар је хтио да и његов народ спозна Бога и да Га прослави.

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Кнез је тада сазвао све грађане Едесе пред апостола светог Тадеја, да чују проповед о Христу. Чувши ријечи апостолске и видјевши чудесно исцјељеног кнеза, људи су одбацили идоле и нечисто живљење, примили су вјеру Христову и крстили се. И тако се град Едеса просвети хришћанством. Кнез Авгар је изнио много злата и понудио га апостолу, али Тадеј му рече: "Кад своје остависмо, како туђе да примамо?" И проповиједао је свети Тадеј Јеванђеље по Сирији и Финикији. Упокојио се у Господу у граду Вириту Финикијском.

На овај дан ваљало би отићи у цркву и помолити се за здравље ближњих, а обичаји и народно предање налажу ће нам Господ Бог сачувати породицу и фамилију од болести, несрећа и зала ако му се обратимо искрено и чистом молитвом, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СПЦ

светац

Српска православна црква

молитва

обичаји

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