Суши и врућинама се ставља тачка: Погледајте какав нас преокрет чека у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Првих десетак дана септембра у Босни и Херцеговини протећи ће у знаку касног љета, високих температура и сушног времена, али би након 10. септембра могла услиједити значајнија промјена.
Како су објавили метеоролози са странице БХМетео, тренутне прогнозе све више указују на осјетнији пад температура и долазак падавина током друге декаде септембра.
"Свјетло на крају тунела"
„Како се раније и најављивало, првих десетак дана септембра у знаку касног љета и суше. Затим свјетло на крају тунела. У другој декади септембра, у периоду послије 10. септембра, по тренутним прогнозама све изгледнији осјетнији пад температура уз падавине и улазак у један температурно угоднији период, пригоднији добу године“, навели су из БХМетео.
Судећи према тренутним прогнозама, након продуженог љетног времена могао би услиједити период знатно угоднијих температура, уз кишу која је након сушног периода пријеко потребна у бројним дијеловима земље.
Ипак, ријеч је о дугорочнијој прогнози која је подложна промјенама, па ће прецизнији детаљи бити познати како се будемо приближавали другој декади септембра.
Из БХМетео своју најаву закључили су кратком поруком: „Ко чека, тај и дочека.“
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