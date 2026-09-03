Аутор:АТВ редакција
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Запад покушава да изведе провокације путем дипломатског присуства у Русији, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
"Ми то знамо и наше службе безбједности раде на томе", рекао је Лавров на маргинама Источног економског форума у Владивостоку.
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Говорећи о питању Украјине, Лавров је навео да САД нису послале сигнале Кијеву о непоходности враћања руског језика у тој земљи или о потреби избјегавања стварања проблема за канонску цркву.
"Нити Вашингтон, нити било ко други, нису послали сигнале кијевском режиму о потреби враћања руског језика или о избјегавању стварања проблема за канонску цркву", напоменуо је Лавров.
Он је рекао да Русија неће одустати од захтјева да УН доставе податке о провокацији у Бучи.
Лавров је истакао да и послије пет година генерални секретар УН Антонио Гутерес – "на срамоту глобалне организације" – одговара да су информације о истрази повјерљиве, наводно због става породица умијешаних.
"За седам или десет дана, отићи ћу у Њујорк на Генералну скупштину и поново рећи Гутересу. Осим тога, покрећем ово питање на својим конференцијама за новинаре током сваке сједнице Генералне скупштине", подсјетио је Лавров.
Источни економски форум одржава се од 1. до 4. септембра у Владивостоку.
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У априлу 2022. године, руско Министарство одбране саопштило је да фотографије и видео-снимци које је објавио Кијев, тврдећи да приказују наводне злочине које су починиле руске снаге у Бучи у Кијевској области, представљају још једну украјинску провокацију.
Према наводима Министарства, ниједан локални становник није повријеђен у насилним актима док је град био под руском контролом, подсјећа РИА Новости.
(Срна)
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