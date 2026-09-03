Logo

Лавров: Запад покушава да изведе провокације путем дипломатског присуства

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 08:28

Коментари:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Запад покушава да изведе провокације путем дипломатског присуства у Русији, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Ми то знамо и наше службе безбједности раде на томе", рекао је Лавров на маргинама Источног економског форума у Владивостоку.

Полиција Италија

Свијет

Родитељи убили болесну кћерку, па пресудили себи: ''Није могла да се помири са тим, често би плакала''

Говорећи о питању Украјине, Лавров је навео да САД нису послале сигнале Кијеву о непоходности враћања руског језика у тој земљи или о потреби избјегавања стварања проблема за канонску цркву.

"Нити Вашингтон, нити било ко други, нису послали сигнале кијевском режиму о потреби враћања руског језика или о избјегавању стварања проблема за канонску цркву", напоменуо је Лавров.

Он је рекао да Русија неће одустати од захтјева да УН доставе податке о провокацији у Бучи.

Лавров је истакао да и послије пет година генерални секретар УН Антонио Гутерес – "на срамоту глобалне организације" – одговара да су информације о истрази повјерљиве, наводно због става породица умијешаних.

"За седам или десет дана, отићи ћу у Њујорк на Генералну скупштину и поново рећи Гутересу. Осим тога, покрећем ово питање на својим конференцијама за новинаре током сваке сједнице Генералне скупштине", подсјетио је Лавров.

Источни економски форум одржава се од 1. до 4. септембра у Владивостоку.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Република Српска је једини уставобранитељ дејтонске БиХ

У априлу 2022. године, руско Министарство одбране саопштило је да фотографије и видео-снимци које је објавио Кијев, тврдећи да приказују наводне злочине које су починиле руске снаге у Бучи у Кијевској области, представљају још једну украјинску провокацију.

Према наводима Министарства, ниједан локални становник није повријеђен у насилним актима док је град био под руском контролом, подсјећа РИА Новости.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

Украјина

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Пуцњава у Сарајеву: Тешко рањен мушкарац (23), нападач у бјекству

4 ч

0
Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо

Свијет

Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо

4 ч

2
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Србија

Животиње на ивици смрти због суше: Мјештани не памте овакве непогоде

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Држављанин БиХ ухапшен у Бечу: Са картице слијепог госта скинуо 5.000 евра

4 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Родитељи убили болесну кћерку, па пресудили себи: ''Није могла да се помири са тим, често би плакала''

4 ч

0
Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо

Свијет

Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо

4 ч

2
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Држављанин БиХ ухапшен у Бечу: Са картице слијепог госта скинуо 5.000 евра

4 ч

0
Држављанка Србије Ениса Лековић која је била нестала у Непалу пронађена жива.

Свијет

Ениса Лековић за којом се данима трагало у Непалу: 'Хвала Богу што сам закаснила на аутобус'

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

"Заштитимо дјецу у саобраћају": Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

11

Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната

12

10

Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

11

57

Колико корака дневно је довољно направити за здравији живот?

11

47

Свесрпски фудбалски куп у Бањалуци: Све спремно за долазак 500 младих талената

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима