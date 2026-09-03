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Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

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03.09.2026 09:05

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Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови улица Бранка Поповића, Деспота Стевана Лазаревића, Књаза Милоша, Којића пут, Милана Цвијетића, Милана Мирића, Војводе Пријезде и Змај Огњеног Вука остаће без струје у периоду од 10:00-13:00 часова.

Од 08:00 до 14:00 часова без струје ће остати дијелови улица Средњошколска и Бранка Грбчића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

нестанак струје

насеља без струје

искључење струје

Бања Лука

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