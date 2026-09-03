Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Аутор:АТВ редакција
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Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови улица Бранка Поповића, Деспота Стевана Лазаревића, Књаза Милоша, Којића пут, Милана Цвијетића, Милана Мирића, Војводе Пријезде и Змај Огњеног Вука остаће без струје у периоду од 10:00-13:00 часова.
Од 08:00 до 14:00 часова без струје ће остати дијелови улица Средњошколска и Бранка Грбчића.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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