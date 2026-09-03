Трагедија у БиХ: Мотоциклиста усмртио пјешака на пјешачком прелазу

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна несрећа догодила се синоћ у Бихаћу, а према информацијама медија, живот је изгубио пјешак.
Несрећа се догодила у Улици др. Ирфана Љубијанкића, гдје је, према наводима чланице породице страдалог, мотоциклиста ударио њеног стрица док се налазио на пјешачком пријелазу, пише Црна-Хроника.
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На коловозу и тротоару остали су мотоцикл и бицикл, док су полицијски службеници обавили увиђај.
Након трагедије огласила се Аида Кечановић, која је упутила апел надлежним институцијама да хитно предузму мјере како би се повећала сигурност у овој улици.
Како наводи, становници већ дуже вријеме упозоравају на пребрзу и несавјесну вожњу аутомобила и мотоцикала.
„Колико још људи треба да настрада да би се нешто коначно подузело? Поставите лежеће полицајце, камере, појачајте контроле – урадите било шта што ће натјерати возаче да успоре и схвате да кроз насељено мјесто не могу возити као на тркачкој стази“, поручила је Кечановић.
Она тврди да је проблем у овој улици присутан дуже вријеме, уз буку и вожњу неприлагођеном брзином, због чега се, како каже, становници не осјећају сигурно ни приликом преласка улице.
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„Ово више није само питање буке и непрописне вожње. Ово је питање људских живота. Реагујте прије него што буде касно“, закључила је.
Званичне информације полиције о тачним околностима несреће, идентитету страдалог и евентуалним повредама мотоциклисте засад нису наведене у достављеним информацијама од стране МУП-а УСК.
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