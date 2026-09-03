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Сутра почиње изборна кампања за опште изборе

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03.09.2026 10:02

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Изборна кампања за опште изборе у БиХ званично почиње сутра и трајаће до 3. октобра до 7.00 часова ујутро, када на снагу ступа изборна тишина, саопштено је данас из Централне изборне комисије БиХ.

Тим поводом упућен је апел свим политичким субјектима, кандидатима, њиховим присталицама и медијима на строго поштовање Изборног закона БиХ, уз посебан нагласак на забрану кориштења говора мржње у јавном простору.

"Говор мржње је сваки облик јавног изражавања или говора који изазива или подстиче мржњу, дискриминацију или насиље против било које особе или групе особа на основу расе, боје коже, националности, пола или вјере, етничког поријекла или било које друге личне карактеристике или оријентације која подстиче на дискриминацију, непријатељство и насиље", наводи се у саопштењу.

Из ЦИК-а БиХ подсјећају да сви политички субјекти имају право да воде кампању у мирном окружењу и да организују скупове, те да су обавезни да обезбиједе равномјерну промоцију кандидата оба пола у свим јавним и медијским наступима.

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Надлежни општински органи дужни су да обезбиједе равноправан третман политичким субјектима који су овјерени за учествовање на изборима у њиховим захтјевима да јавна мјеста и јавне објекте користе у сврху кампање, укључујући одржавање скупова, излагање огласа, плаката, постера и другог сличног материјала.

Из ЦИК-а наводе да имају овлаштења да санкционишу кршења Изборног закона БиХ новчано, али и уклањањем кандидата са листе и поништењем овјере политичког субјекта.

Упућен је позив свим учесницима у изборном процесу да воде фер кампању, уз поштовање закона и правила, те апел на медије да коректно и професионално извјештавају о изборним активностима у складу са новинарским кодексом.

У централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.

На изборима ће бити бирани чланови Предсједништва БиХ, посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ и Народној скупштини Републике Српске, предсједник и потпредсједници Републике Српске, као и посланици у Представничком дому Парламента Федерације БиХ, те у 10 скупштина кантона у ФБиХ, пеноси Срна.

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Тагови :

ЦИК БиХ

Izborna kampanja

избори

Избори 2026.

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