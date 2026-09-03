Илић: Осим честих скрнављења споменика и вјерских објеката, сад имамо и директне нападе на Србе

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Трагично је то што је у сарајевском насељу Вогошћа нападнут старији човјек, а овај случај, нажалост, указује на континуитет напада на српске повратнике, изјавио је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Младен Илић.
"Овакве ствари доприносе томе да се Срби у ФБиХ осјећају несигурно. Осим честих скрнављења споменика и вјерских објеката, сад имамо и директне нападе на Србе, који не доносе ништа добро", нагласио је Илић.
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Он очекује да институције на нивоу ФБиХ, али и БиХ, раде свој посао и казне починиоце.
"Мора се показати да се не могу радити такве ствари и да се Србима који су се вратили на своја огњишта након несрећних дешавања деведесетих година покуша омогућити нормалан живот", истакао је Илић.
Илић је указао да се такве ствари не дешавају у Републици Српској.
"Сва популација, и Бошњаци и Хрвати, у Републици Српској имају иста права и обавезе као Срби", додао је Илић.
У ноћи између 25. и 26. августа у сарајевској општини Вогошћа нападнут је Србин повратник чији су иницијали А.Ш. /92/, који је крвнички претучен, а касније је добио и мождани удар.
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У кући је у то вријеме био и његов син чији су иницијали Б.Ш. /68/ који испрва ништа није чуо. Када се пробудио и видио шта се дешава, појурио је за провалницима који су у том тренутку пуцали на њега, али није погођен.
(Срна)
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