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Договорио радове, узео паре па збрисао: Полиција ухватила лажног мајстора

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03.09.2026
10:30=>11:07

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Договорио радове, узео паре па збрисао: Полиција ухватила лажног мајстора
Фото: АТВ

Лакташка плиција јуче је лишили слободе лице А.М. из Лакташа, због основа сумње да је починило кривично дјело "Превара".

Овај невјероватан случај започео је још у јуну ове године, када је А.М. са једним мушкарцем из Лакташа договорио извођење грађевинских радова на његовој породичној кући.

Након што су склопили договор, оштећени му је уплатио аванс у износу од чак 8.000 евра. Међутим, умјесто да започне договорени посао, осумњичени А.М. је узео новац и потпуно игнорисао преузете обавезе.

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Грађевинске радове наплатио 15.800 евра, а за осам мјесеци није урадио ништа

Грађевински радови никада нису ни започети, а оштећени је случај одмах пријавио полицији.

Како сазнаје АТВ ради се о Адису М. (35) који је и прошле седмице ухапшен због идентичне преваре. И тада је насамарио човјека из Лакташа с којим је у децембру 2025. године закључило уговор о извођењу грађевинских радова на изградњи стамбеног објекта, уз авансно плаћање у износу од око 15.800 евра. Међутим, радове није ни почео, иако је оштећеном редовно обећавао да ће то учинити.

Све мјере и радње на овом предмету предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, које наставља даљи поступак против осумњиченог.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

превара

Грађевински радови

хапшење

Лакташи

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