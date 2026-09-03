Договорио радове, узео паре па збрисао: Полиција ухватила лажног мајстора

Аутор:АТВ редакција
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Лакташка плиција јуче је лишили слободе лице А.М. из Лакташа, због основа сумње да је починило кривично дјело "Превара".
Овај невјероватан случај започео је још у јуну ове године, када је А.М. са једним мушкарцем из Лакташа договорио извођење грађевинских радова на његовој породичној кући.
Након што су склопили договор, оштећени му је уплатио аванс у износу од чак 8.000 евра. Међутим, умјесто да започне договорени посао, осумњичени А.М. је узео новац и потпуно игнорисао преузете обавезе.
Хроника
Грађевинске радове наплатио 15.800 евра, а за осам мјесеци није урадио ништа
Грађевински радови никада нису ни започети, а оштећени је случај одмах пријавио полицији.
Како сазнаје АТВ ради се о Адису М. (35) који је и прошле седмице ухапшен због идентичне преваре. И тада је насамарио човјека из Лакташа с којим је у децембру 2025. године закључило уговор о извођењу грађевинских радова на изградњи стамбеног објекта, уз авансно плаћање у износу од око 15.800 евра. Међутим, радове није ни почео, иако је оштећеном редовно обећавао да ће то учинити.
Све мјере и радње на овом предмету предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука, које наставља даљи поступак против осумњиченог.
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