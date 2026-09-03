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Путин: Трамп је посвећен конструктивном раду

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03.09.2026 11:22

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Амерички предсједник Доналд Трамп посвећен је позитивном и конструктивном раду, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Колико ја разумијем, предсједник Трамп је склон таквом позитивном и конструктивном раду", рекао је Путин на пленарној сједници Источног економског форума.

Путин је напоменуо да су у току контакти са представницима америчке администрације које је Трамп именовао за дијалог са Русијом.

(Срна)

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Тагови :

Владимир Путин

Доналд Трамп

Русија

Америка

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