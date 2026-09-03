Путин: Трамп је посвећен конструктивном раду

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп посвећен је позитивном и конструктивном раду, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Колико ја разумијем, предсједник Трамп је склон таквом позитивном и конструктивном раду", рекао је Путин на пленарној сједници Источног економског форума.
Путин је напоменуо да су у току контакти са представницима америчке администрације које је Трамп именовао за дијалог са Русијом.
(Срна)
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