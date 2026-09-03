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Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

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03.09.2026 12:10

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Угашен пожар у пилани Рашевић код Бијељине, ватрогасци и даље на терену.
Фото: ИнфоБијељина

Пожар је локализован у пилани Рашевић, саопштено је из Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина.

"Тренутно се на терену налази једна екипа Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина која врши надзор и прати даљу ситуацију на пожаришту", наводе Ватрогасци.

Додају да је стање под контролом, а припадници јединице ће, како кажу, остати на терену до потпуне сигурности, преноси ИнфоБијељина.

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Тагови :

Гори пилана “Рашевић”

Бијељина

Ватрогасци

пожар

ватра

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