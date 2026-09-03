Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

"Тренутно се на терену налази једна екипа Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина која врши надзор и прати даљу ситуацију на пожаришту", наводе Ватрогасци.

Додају да је стање под контролом, а припадници јединице ће, како кажу, остати на терену до потпуне сигурности, преноси ИнфоБијељина.