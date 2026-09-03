Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

Аутор:АТВ редакција
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Пожар је локализован у пилани Рашевић, саопштено је из Територијално ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина.
"Тренутно се на терену налази једна екипа Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Бијељина која врши надзор и прати даљу ситуацију на пожаришту", наводе Ватрогасци.
Додају да је стање под контролом, а припадници јединице ће, како кажу, остати на терену до потпуне сигурности, преноси ИнфоБијељина.
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