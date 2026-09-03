Logo

Срамна провокација: Сликом генерала Младића позивају на бојкот српске робе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 11:23

Коментари:

0
Скандалозни летци којима се, уз бруталну злоупотребу лика недавно преминулог генерала Ратка Младића, грађани агресивно позивају на бојкот српских брендова и трговинских ланаца у Источном Сарајеву.
Фото: АТВ

На аутомобилима у Источном Сарајеву осванули су леци у којима се позива на бојкот српских фирми и производа, а све због јачања како се наводи, привреде БиХ. На мети се нашао новоотворени комплекс East Sarajevo City park, Ananas, Fashion and Friends, TV Alfa, grupacija u kojoj su XYZ, Orsay, Parfois, Marella, Tom Tailor.

“Грађани, свједоци смо економског рата против Босне и Херцеговине који је тренутно у пуном замаху од стране оних који тврде да геноцида није било, да смо сами себе гранатирали и изгладњавали, организовали Сарајево сафари, Маркале и Тузланску капију, убијали дјецу Сарајева, а то јесте Милошевићевих министара финансија, информисања и крвавих ратних профитера”, наводи се у позиву на бојкот.

Подсјећамо, средином маја, у Сарајеву, низ радњи које имају везе са капиталом из Србије нашао се на мети вандала. Наиме, излози појединих радњи су 15. маја осванули прекривени црвеном фарбом. Већ дужи период у коментарима на најчитанијим медијима могли су се читати позиви на бојкот српских производа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Источно Сарајево

позив на бојкот у Источном Сарајеву

Коментари (0)

Више из рубрике

Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

Градови и општине

И даље активан пожар у пилани код Бијељине: Бројне екипе на терену

3 ч

0
Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

Градови и општине

Нови детаљи о пожару у Бијељини: Све почело од сушаре, у гашењу учествује више од 100 радника пилане

14 ч

0
Требиње пожар депонија ватра гашење ватрогасци

Градови и општине

Пожари опустошили Херцеговину: Уништена природа, угрожена станишта

16 ч

0
Бијељина пилана пожар ватра гашење ватрогасци

Градови и општине

Драма у Бијељини: Велики пожар захватио пилану „Рашевић“

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

"Заштитимо дјецу у саобраћају": Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

11

Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната

12

10

Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

11

57

Колико корака дневно је довољно направити за здравији живот?

11

47

Свесрпски фудбалски куп у Бањалуци: Све спремно за долазак 500 младих талената

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима