Срамна провокација: Сликом генерала Младића позивају на бојкот српске робе

Аутор:АТВ редакција
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На аутомобилима у Источном Сарајеву осванули су леци у којима се позива на бојкот српских фирми и производа, а све због јачања како се наводи, привреде БиХ. На мети се нашао новоотворени комплекс East Sarajevo City park, Ananas, Fashion and Friends, TV Alfa, grupacija u kojoj su XYZ, Orsay, Parfois, Marella, Tom Tailor.
“Грађани, свједоци смо економског рата против Босне и Херцеговине који је тренутно у пуном замаху од стране оних који тврде да геноцида није било, да смо сами себе гранатирали и изгладњавали, организовали Сарајево сафари, Маркале и Тузланску капију, убијали дјецу Сарајева, а то јесте Милошевићевих министара финансија, информисања и крвавих ратних профитера”, наводи се у позиву на бојкот.
Подсјећамо, средином маја, у Сарајеву, низ радњи које имају везе са капиталом из Србије нашао се на мети вандала. Наиме, излози појединих радњи су 15. маја осванули прекривени црвеном фарбом. Већ дужи период у коментарима на најчитанијим медијима могли су се читати позиви на бојкот српских производа.
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