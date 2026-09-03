Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната

Аутор:АТВ редакција
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Гранична полиција БиХ открила је 96 миграната који су затечени у покушају илегалног преласка границе преко ријеке Саве у околини Градишке.
Како наводе у ГП БиХ мигранти су откривени приликом надзора границе у селу Бистрица код Градишке.
”У послијеподневним сатима спријечене су 63 особе од покушаја незаконитог преласка државне границе и то 40 држављана Пакистана и 23 држављана Бангладеша. У вечерењим сатима у покушају преласка границе спријечене су 33 особе и то двоје држављана Пакистана, 13 држављана Бангладеша и 18 држављана Афганистана”, саопштила је Гранична полиција БиХ.
Додају да је по наредби Тужиаштва БиХ извршен увиђај, те су изузета два чамца.
”Двије особе су идентификоване као кријумчари. О свему је обавијештена Служба за послове са странцима ТЦ Бањалука. Рад на предмету се наставља”, наводе у ГП БиХ.
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