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Сједница Парламентарног форума Србија-Српска: Највећа и плодоноснија сарадња

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03.09.2026 13:09

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Сједница Парламентарног форума Србија-Република Српска
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У току је свечана сједница Парламентарног форума Србија - Република Српска посвећена ретроспективи рада овог форума од оснивања до данас.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик додао је да форум Српске и Србије остаје будућим сазивима.

"Не морамо држати двије посебне сједнице да би нешто усвојили. Морам да се захвалим предсједнику Вучићу и његовом тиму", додао је он.

Када је ријеч о уставној позицији Српске, Додик додаје сваки дан постоји иницијатива да се сруши уставна позиција Републике.

"Ми нисмо сретни нашом позицијом у БиХ. Чекају нас тешке и важне одлуке, избори у Српској и Србији. Никада није био отворен простор за овакву сарадњу. Ми смо на страни тима Вучића, не видимо никог дугог ко би могао да понуди нешто боље и стабилније. Нама треба континуитет добрих политика, у неким стварима Србија је морала да сноси и неке посљедице због нас. Стоички се све издржало", додао је он.

Сједница Србија-Српска
Сједница Србија-Српска
АТВ/Бранко Јовић

Предсједница Народне скупштине Србије Ана Брнабић изразила је задовољство доласком у Бањалуку и одржавањем пете сједнице Парламентарног форума Република Србија-Република Српска,

"Могу да кажем с великим поносом, да посебно пажњу на посвећујемо очувању српског језика, нашег ћириличног писма, културе, традиције, идентитета, сарадње у области образовања и науке, јачању културе сјећања и даљем повезивању наших институција, привреде и људи", рекла је она.

Брнабићева је истакла да је обавеза Србије и Српске да опредјељења садржана у Декларацији Свесрпског сабора спроводе кроз конкретне политике, иницијативе и пројекте.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да је Парламентарни форум Србија-Република Српска током протекле двије године имао највећу и најплодоноснију сарадњу и да је било највише пројеката Србије у Српској.

"Четири сједнице прије ове смо одржали, двије у Бањалуци, двије у Београду, а Парламентарни форум се бавио подстиацњем пројеката које желимо да завршимо идућим сазивом. Да имамо ауто-пут од Бањалуке до Београда, да завшимо Меморијални центар, као и многе друге пројекте", додао је Стеванидић.

Он је подсјетио на заједничко обиљежавања Дана српског јединства и националне заставе 15. септембра.

Парламентарни форум Србија-Република Српска, који чине посланици Народне скупштине Српске и Скупштине Србије, конституисан је 2. јула 2024. године у Бањалуци.

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Тагови :

сједница

Србија

Република Српска

Ана Брнабић

Ненад Стевандић

Милорад Додик

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