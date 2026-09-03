Минић: Закон о привременом издржавању дјеце је одговорност институција према најмлађим суграђанима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да Закон о привременом издржавању дјеце није само питање социјалне политике, већ одговорности републичких институција према дјеци, чиме се јасно показало да се неће дозволити да ниједно дијете буде жртва неодговорности одраслих.
- Када родитељ не извршава своју законску обавезу, Влада и Република не желе бити нијеми посматрачи. Терет неплаћања алиментације пречесто пада на родитеља који брине о дјетету, а посљедице тога осјети и дијете. То није питање комфора, већ хране, одјеће, школовања, лијечења и достојанственог живота - истакао је премијер Минић за Срну, поводом кампање "Српска те воли" у оквиру које Кабинет предсједника Републике представља права и мјере које данас чине систем подршке породици у Републици Српској.
Минић је нагласио да је Закон о привременом издржавању дјеце изузетно важан, јер уводи принцип да институције Републике Српске стоје уз дијете онда када брига родитеља изостаје.
Он је нагласио да је веома поносан што овај закон већ даје прве позитивне ефекте у пракси као дио напора да се помогне родитељима и дјеци који се суочавају са проблемом неплаћања алиментације.
Овим законом, додао је, који је ступио на снагу прије два мјесеца, уведене су суштинске промјене у систем измиривања алиментација, у намјери да се заштите права дјеце.
- Веома брзо смо дошли у фазу да нови закон, као потпуно ново право које уводимо у праксу, већ даје видљиве резултате. Како сам информисан, широм Републике већ имамо 95 ријешених захтјева да се алиментација исплаћује преко републичког Фонда за дјечију заштиту - нагласио је Минић и појаснио да је законом дефинисано да се новац дозначи родитељима из овог фонда, а Фонд наплаћује средства од оних који избјегавају своју родитељску обавезу.
Он је појаснио да сви морају бити свјесни да доношење закона само по себи није довољно, јер закон вриједи онолико колико се ефикасно и праведно примјењује.
- Наша обавеза је да обезбиједимо да помоћ до дјеце заиста стигне на вријеме, без непотребног чекања и административних препрека. Ово није помоћ родитељу, већ заштита права дјетета и ту не смије бити политичких подјела, јер кад је ријеч о дјеци ту морамо имати консензус. Ако желимо друштво које је праведно, онда морамо показати да смо спремни заштитити оне који то сами не могу. Држава која брине о дјеци не даје милостињу, већ испуњава своју основну друштвену и моралну обавезу - поручио је Минић.
На крају, нагласио је предсједник Владе Српске, иза сваког закона стоје стварни људи и стварни животи и зато ће се успјех овог закона мјерити не бројем чланова и ставова, већ бројем дјеце којој је омогућено да одрастају сигурније, достојанственије и без терета који никада није требало ни да носе због неоговорног односа једног од родитеља.
- Наш задатак је да њихова права буду заштићена у потпуности и да никада више не размишљају о томе хоће ли успјети да остваре своје право, да ли ће данас имати шта да једу, купе играчку, књигу, школску торбу, јер ништа од тога не може чекати на неодговорног родитеља - истакао је Минић.
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