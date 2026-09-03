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Жупљанин: Напад у Вогошћи је само наставак дугогодишњег етничког чишћења Срба у ФБиХ

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03.09.2026 10:43

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Жупљанин: Напад у Вогошћи је само наставак дугогодишњег етничког чишћења Срба у ФБиХ
Фото: АТВ

Напад на српске повратнике у Вогошћи представља само наставак дугогодишњег етничког чишћења Срба у Федерацији БиХ /ФбиХ/, које на подмукао начин спроводе федералне власти, изјавио је предсједник Асоцијација патриота Републике Српске Слободан Жупљанин.

- У јеку невиђене хистерије и излива мржње према српском народу у јавном простору, наставља се са нападима на животе и имовину преосталог малог броја Срба у сарајевском кантону. Коме су били или могли бити пријетња деведесетдвогодишњи старац и његов шездесетосмогодишњи син!? Јасно је да је напад на њих у функцији протјеривања и посљедњег Србина са тог простора - поручио је Жупљанин.

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Он је оцијенио да то несумњиво говори о лицемјерју политике која долази из ФБиХ, према којој се позивају на заједничку БиХ, а у пракси све чине да и посљедњем Србину загорчају преостали дио живота и протјерају га са вјековног огњишта.

- То је та демократија која мисли БиХ увести у ЕУ. То је исто толико реално колико је реално да Срби могу остати и опстати на простору ФБиХ - нагласио је Жупљанин.

Он је жалосним оцијенио да се у 21. вијеку људи боре за основна људска права, као што је право на живот на својој имовини, а да сви релевантни фактори у БиХ о томе ћуте и не предузимају ништа како би се стање промијенило.

Овај немили догађај, сматра Жупљанин, додатно је узнемирио и оно мало Срба који су жељели да крај живота дочекају на својим огњиштима, а надлежни органи цијелу случај држе у полумраку, износе штуре информације и предузимају минималне мјере заштите и процесуирања починилаца.

- Очито је да се цијели случај покушава минимизирати преблагом квалификацијом дјела. То улива додатни страх и неповјерење и указује да је ријеч о реализацији раније осмишљеног и припремљеног пројекта насилног уклањања Срба и отимања њихове имовине - навео је Жупљанин.

Према његовим ријечима, овим је знатно погоршана ионако крхка безбједност повратничке популације, а власти ФБиХ и даље држе главу у пијеску.

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- На овакав начин није могуће сачувати ни онакву БиХ каква би била прихватљива за све који у њој живе. Још више жалости чињеница да такозвана међународна заједница у БиХ о свему ћути, чиме индиректно показује да је саучесник у свему што се лоше догађа српском народу у БиХ - рекао је Жупљанин.

Он је нагласио да кривични поступци у оваквим случајевима морају бити брзи и ефикасни, а починиоци адекватно санкционисани.

- Нажалост, ни у овом нити у ранијим сличним случајевима то нисмо могли видјети - указао је Жупљанин.

(Срна)

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Тагови :

Слободан Жупљанин

Вогошћа

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