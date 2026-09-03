Logo

Лавров: НАТО вјероватно неће трајати још дуго

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 10:01

Коментари:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров оцијенио је да је мало вјероватно да ће НАТО трајати још дуго, тврдећи да Алијанса "френетично" тражи нове разлоге за продужење свог "вјештачког постојања".

Говорећи на догађају током Источног економског форума у ​​Владивостоку, Лавров је рекао да је НАТО требало да престане да постоји након распада Совјетског Савеза, тврдећи да је прво користио Авганистан, а касније оно што је назвао "руском пријетњом" да би оправдао своје даље постојање.

Младен Илић

Република Српска

Илић: Осим честих скрнављења споменика и вјерских објеката, сад имамо и директне нападе на Србе

Он је додао да Алијанса сада настоји да прошири свој утицај у Азијско-пацифичком региону под изговором обуздавања Кине.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Лавров

Русија

НАТО

Коментари (0)

Прочитајте више

Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Свијет

Након одлуке Њемачке да затвори Руски дом затвара се Гете институт у Русији

3 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Од Блануше сам очекивао пуно идеја, а он понио само празну кутију

3 ч

4
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.

Свијет

Лавров: Запад покушава да изведе провокације путем дипломатског присуства

3 ч

0
предсједник Републике Српске

Република Српска

Каран: Република Српска је једини уставобранитељ дејтонске БиХ

4 ч

4

Више из рубрике

Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Свијет

Након одлуке Њемачке да затвори Руски дом затвара се Гете институт у Русији

3 ч

0
Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе

Свијет

Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе

3 ч

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.

Свијет

Лавров: Запад покушава да изведе провокације путем дипломатског присуства

3 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Родитељи убили болесну кћерку, па пресудили себи: ''Није могла да се помири са тим, често би плакала''

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

"Заштитимо дјецу у саобраћају": Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

11

Чамцима кренули преко Саве: Спријечено кријумчарење 96 миграната

12

10

Локализован пожар у пилани 'Рашевић': Ватрогасци прате ситуацију и даље

11

57

Колико корака дневно је довољно направити за здравији живот?

11

47

Свесрпски фудбалски куп у Бањалуци: Све спремно за долазак 500 младих талената

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима