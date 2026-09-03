Лавров: НАТО вјероватно неће трајати још дуго

Аутор:АТВ редакција
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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров оцијенио је да је мало вјероватно да ће НАТО трајати још дуго, тврдећи да Алијанса "френетично" тражи нове разлоге за продужење свог "вјештачког постојања".
Говорећи на догађају током Источног економског форума у Владивостоку, Лавров је рекао да је НАТО требало да престане да постоји након распада Совјетског Савеза, тврдећи да је прво користио Авганистан, а касније оно што је назвао "руском пријетњом" да би оправдао своје даље постојање.
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Он је додао да Алијанса сада настоји да прошири свој утицај у Азијско-пацифичком региону под изговором обуздавања Кине.
(Срна)
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