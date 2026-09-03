Родитељи убили болесну кћерку, па пресудили себи: ''Није могла да се помири са тим, често би плакала''

Аутор:АТВ редакција
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Вијест о смрти Луке Абаскијана (42), његове супруге Валентине и шестогодишње ћерке Бјанке, чија тијела су у понедјељак пронађена у једном стану у Риму до сржи је потресла читав свијет, а након што је откривено да су се родитељи договорили да прекрате муке својој тешко болесној ћеркици, а потом и себи одузму живот.
Крај тијела лежао је и њихов мртав пас Тео, којег је породица обожавала, а у стану је пронађено и десетак писама, сва упућена члановима породице, са објашњењима поступка и тестаментарним одредбама.
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"Извините, али више не можемо", била је порука која произлази из тих писама.
Пријатељица породице, која такође има ћерку са инвалидитетом, и даље не може да се опорави од шока. Истиче да је Валентину, Луку и малу Бјанку упознала у иностранству док су они, баш као и она, трагали за лијеком за своје ћерке. Фелицијана не може да вјерује да њене пријатељице Валентине и цијеле њене породице више нема.
Како каже, посљедњи пут се чула са њом у петак, а затим јој је у суботу послала поруку, али није добила одговор.
"Дјеловало ми је чудно јер су и она и Лука обично одговарали у року од неколико минута", прича Фелицијана, још увијек потресена страшном вијешћу.
Истиче да је у понедјељак послала још једну поруку, али да је "добила само једну квачицу", доказ да порука није ни испоручена примаоцу. Недуго потом је сазнала да су Лука, Валентина и Бјанка пронађени мртви.
"Нисам жељела да повјерујем у то, али чим сам видјела фотографије куће, све сам схватила", каже Фелицијана који не може да објасни како је до овога могло да дође и пита се да ли је могла да уради нешто више.
"Не можемо да вјерујемо и осјећамо се немоћно пред овако великом трагедијом, питам се да ли је постојао неки знак који нисам видјела или препознала", каже Валентинина пријатељица.
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Док је Фелицијана из Мадрида узалуд покушавала да ступи у контакт са својом пријатељицом, ватрогасци су улазили у кућу Валентине и Луке у насељу Пјетралата, гдје ће пронаћи тијела оца, мајке, ћерке и пса.
Тијела су пронашли на брачном кревету, сви убијени хицима из ватреног оружја. Вјерује се да је убиство и самоубиство извршено "глоком" који је пронађен у кући и који је уредно био регистрован на Луку.
До данас је највјероватнија, и чини се готово извјесна, претпоставка да је ријеч о убиству и самоубиству. Овој претпоставци у прилог иду бројна писма пронађена у кући. У њима су биле написане њихове посљедње жеље и упутства упућена родбини и пријатељима.
Фелицијана и њен супруг упознали су Валентину и Луку најприје преко друштвених мрежа, а потом уживо на другом крају свијета, тачније у Мексику. Оба пара су, наиме, путовала у Мексико због експерименталних терапија које нису признате у Италији. Прије око годину дана почели су интензивно да се друже, иако је један пар живио у Риму, а други у Напуљу. Међусобно су давали снагу једни другима и размјењивали савјете и наду како би заједно пребродили најтеже дане.
"Нико не смије да се осјећа сам када у породици постоји инвалидитет", написала је Фелицијана у дугој објави на друштвеним мрежама посвећеној својим пријатељима којих више нема. Масимилијано Умберти, предсједник општине Рима, навео је у саопштењу да је породица била под надзором локалне социјалне службе: "Добри људи, који су се годинама борили. Мајка се никада није помирила са ситуацијом. Још не знамо како је до свега дошло, али желим да нагласим да није ријеч о ситуацији маргинализације и да, упркос томе што смо их ми, као управа, имали у евиденцији, упркос томе што су добијали и финансијску помоћ, то није било довољно."
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"Можда је управо у томе проблем. Није било довољно јер је та породица морала да пролази кроз дубоку патњу да би дошла до тога да учини нешто овако. Наиме, често у оваквим случајевима, иако породица дјелује добро укључена у друштвену мрежу подршке, унутар четири зида ипак постоји стална фрустрација и осјећај усамљености. Оно што ми тражимо јесте стална подршка институција, социјалних служби, психолога, јер се оваква ситуација ипак мора држати под контролом", објашњава Фелицијана - и ниједан знак не смије да се потцијени, јер је заиста довољан само један тренутак и све може да се сруши."
И нешто се срушило у породици Луке и Валентине. Њихов живот био је у потпуности посвећен малој Бјанки и покушавали су све како би побољшали њено здравствено стање.
"Када бисмо разговарале телефоном, Валентина би често бризнула у плач, није могла да се помири са тим и није успијевала да прихвати оно што се догодило њеној ћерки. Немогуће је помирити се са тим, поготово зато што јој никада није заиста објашњено шта се догодило током порођаја, што је довело до овог тешког инвалидитета", рекла је пријатељица.
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Подсјетимо, према ранијем писању италијанских медија, мала Бјанка била је пријевремено рођена, а након порођаја дошло је до бројних компликација. Није назначено какве проблеме је дијете тачно имало.
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