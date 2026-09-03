Држављанин БиХ ухапшен у Бечу: Са картице слијепог госта скинуо 5.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Мирсад А., власник ресторана Балкан-Грилл, ухапшен је у Бечу након што је државно тужилаштво дало зелено свјетло за његово привођење. Он је осумњичен за низ кривичних дјела, међу којима су преваре, пљачке и подметање пожара, а у расвјетљавању случаја помогла је и једна свједокиња.
Након неколико мјесеци истраге, тужилаштво је одобрило хапшење Мирсада А., који се терети за више кривичних дјела, преноси аустријски Кроне.
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Један од случајева за који се терети односи се на 71-годишњег слијепог госта ресторана, којем је, према наводима истраге, са банковне картице наплаћено укупно 4.933,33 евра за оброке.
Господин П. је почетком августа покренуо поступак због, како се наводи, бесрамне преваре у ресторану Балкан-Грилл. Због оштећења вида плаћање картицом било му је једноставније, а управо је тај начин плаћања, према његовом исказу, искориштен против њега.
Седам пута је током двије седмице у мају долазио у ресторан у бечком округу Бригитенау. За оброке су му, како наводе медији, сваки пут наплаћивани све већи износи, који су у појединим случајевима достизали чак 2.000 евра.
Када је касније са својим асистентом прегледао изводе с банковног рачуна, открио је да му је укупно нестало 4.933,33 евра.
Превара је откривена тек неколико седмица касније. Након што је 71-годишњак схватио да је остао без готово 5.000 еура, колабирао је и завршио у болници у Бечу.
Новац је, како се наводи, годинама штедио за властиту сахрану.
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Његова породица потом је власнике ресторана суочила с оптужбама. Они су се у почетку правдали техничким грешкама. Након што им је указано да се износи на ПОС терминалима морају ручно уносити, тврдили су да је дошло до "погрешног укуцавања јер су тастери малени".
Након овог случаја у аустријским медијима огласила се и бивша станодавка Мирсада А., која је изнијела нове и знатно озбиљније оптужбе против породице.
Она тврди да је ријеч о својеврсном балканском клану, којем приписује преваре повезане са закупом, пљачке и подметање пожара, али и кршење бројних административних прописа.
Уговор о закупу с породицом потписала је у фебруару 2025. године, након чега су, према њеним ријечима, почели проблеми.
На адреси у Флоридсдорфу, према тврдњама станодавке, дошло је до подметања пожара, пљачке и преваре повезане са закупом.
Она тврди да јој је породица платила само једну кирију, док је чак 19 остало неизмирено.
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Иако је покренула поступак за њихово исељење, случај је пропао након што је породица, према њеним наводима, у посљедњем тренутку успјела изманипулисати институције. Најприје су судију оптужили за пристрасност, а потом се изјаснили као "социјални случај" и затражили правну помоћ.
Станодавка каже да она и њен отац, који користи инвалидска колица, живе одмах поред, због чега је ситуација за њих била посебно тешка.
Током 2025. године на адреси коју је породица користила избио је пожар за који станодавка тврди да је био подметнут. Катастрофу је, како се наводи, спријечила само брза интервенција ватрогасаца.
Према тврдњама станодавке, породица се користила различитим методама како би избјегла одговорност.
Наводни вођа породице, 39-годишњак, према полицијским записницима појављивао се у инвалидским колицима и намјерно говорио неразговјетно, чиме је, како се тврди, покушавао оправдати статус пријевременог пензионера.
Станодавка тврди и да је, уз помоћ саучесника, у двориште куће одлагао стотине килограма поквареног меса, преноси Аваз. Међутим, снимци надзорних камера наводно показују да му инвалидска колица у тим ситуацијама нису била потребна.
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Снимке је предала полицији. Након тога је, према њеним наводима, А. поново сјео у инвалидска колица те штапом и чекићем уништио надзорне камере, притом се наводно смијући.
Станодавка тврди да је због свега што се догађало до сада претрпјела штету од око 150.000 евра, не рачунајући трошкове повезане с пожаром.
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