Пуцњава у Сарајеву: Тешко рањен мушкарац (23), нападач у бјекству

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевском насељу Ченгић Вила синоћ је дошло до пуцњаве у којој је тешко рањен 23-годишњи младић.
Из МУП-а КС саопштено је да је полиција у сриједу у 23:55 сати обавијештена о употреби ватреног оружја у Паромлинској улици.
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У пуцњави је тешко рањен 23-годишњи А. Ч. из Сарајева, којем је љекарска помоћ указана на Клиници ургентне медицине КЦУС-а.
Због тежине повреда, младић је задржан на даљњем болничком лијечењу.
О случају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, који је догађај квалификовао као кривично дјело "изазивање опште опасности".
Увиђај су на мјесту догађаја обавили припадници Управе полиције МУП-а КС.
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Полицијски службеници настављају рад на расвјетљавању свих околности пуцњаве, као и на идентификацији и хапшењу осумњиченог нападача, који се тренутно налази у бјекству.
(Аваз)
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