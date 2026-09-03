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Пуцњава у Сарајеву: Тешко рањен мушкарац (23), нападач у бјекству

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03.09.2026 07:51

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

У сарајевском насељу Ченгић Вила синоћ је дошло до пуцњаве у којој је тешко рањен 23-годишњи младић.

Из МУП-а КС саопштено је да је полиција у сриједу у 23:55 сати обавијештена о употреби ватреног оружја у Паромлинској улици.

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У пуцњави је тешко рањен 23-годишњи А. Ч. из Сарајева, којем је љекарска помоћ указана на Клиници ургентне медицине КЦУС-а.

Због тежине повреда, младић је задржан на даљњем болничком лијечењу.

О случају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, који је догађај квалификовао као кривично дјело "изазивање опште опасности".

Увиђај су на мјесту догађаја обавили припадници Управе полиције МУП-а КС.

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Полицијски службеници настављају рад на расвјетљавању свих околности пуцњаве, као и на идентификацији и хапшењу осумњиченог нападача, који се тренутно налази у бјекству.

(Аваз)

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Тагови :

Сарајево

Пуцњава

повријеђен младић

МУП КС

Полиција

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