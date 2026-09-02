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Пронађено око стотину миграната код Градишке: Међу њима и борци са страних ратишта

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02.09.2026 18:33

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Пронађено око стотину миграната код Градишке: Међу њима и борци са страних ратишта
Фото: Provjereno.info

Гранична полиција и ПУ Градишка пронашле око стотину миграната код Бистрице код Градишке уз ангажовање дронова, а међу мигрантима откривене особе са ратним ознакама.

Око стотину миграната, претежно из Сирије, пронађено је на подручју Савског насипа у мјесту Бистрица код Градишке у акцији коју спроводи Полицијска управа Градишка, уз асистенцију Граничне полиције БиХ и Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске, потврђено је за Провјерено.инфо.

Међу затеченим особама идентификовани су и појединци са ожиљцима и тетоважама који указују на учешће у борбеним дејствима и припадност одређеним борбеним формацијама.

Акција је и даље у току, а на терену су ангажовани и дронови како би се претражило шире подручје.

Надлежне службе настављају даље активности утврђивања свих околности и идентитета пронађених миграната.

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Тагови :

Мигранти

Градишка

Сирија

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