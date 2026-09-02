Змај од Шипова имао удес у Шипову

Аутор:АТВ редакција
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Илија Граховац, познатији као Змај од Шипова, јутрос, 2. септембра, имао је удес на раскрсници у Шипову.
Како пишу "Независне новине", удес се догодио око 9.30 часова на раскрсници улица Бораца српских и Симе Шолаје, код градске пекаре.
Нико није повријеђен
У овом удесу учествовала су два возила. Како сазнају "Независне новине", нико није повријеђен, док је на аутомобилима настала материјална штета.
Другим аутомобилом, како сазнајемо, управљао је возач М.С. из Шипова.
Очевици описали како је дошло до судара
Како су нам испричали очевици, Змај се кретао преко моста на Пливи, док се друго возило кретало из правца Сокочнице.
Том приликом дошло је до одузимања права првенства пролаза, а затим и до контакта.
На лице мјеста убрзо је стигла полиција, која је обавила увиђај.
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