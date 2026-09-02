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Надлежни упозорили возаче у Бањалуци

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02.09.2026 14:05

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Начелник Сектора полиције у Полицијској управи Бањалука Момчило Марић позвао је данас возаче да поштују прописе, нарочито у близини школа, будући да је школска година почела и да је велики број дјеце која можда први пут самостално учествују у саобраћају
Фото: Срна

Начелник Сектора полиције у Полицијској управи Бањалука Момчило Марић позвао је данас возаче да поштују прописе, нарочито у близини школа, будући да је школска година почела и да је велики број дјеце која можда први пут самостално учествују у саобраћају.

"Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске покренуло је акцију `Заштитимо дјецу у саобраћају`, која се реализује у три фазе", изјавио је Марић новинарима у Бањалуци.

Марић је рекао да је у првој фази Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске остварило контакт о кретању дјеце са руководствима школа, локалним заједницама и свим институцијама које могу да помогну реализацију ове акције.

Он је навео да ће у другој фази полицијски службеници одржати предавања ученицима, а у договору са руководствима школа у трећој фази ће бити интензивирано присуство школских полицајаца, те организоване школске саобраћајне патроле, преноси "Срна".

Директор Дома здравља Бањалука Невена Тодоровић рекла је да ова здравствена установа пружа пуну подршку МУП-у, Ауто-мото савезу Српске и Градској управи у мисији указивања на значај понашања учесника у саобраћају с циљем заштите дјеце школског узраста.

"У овој години је број наших интервенција због саобраћајног трауматизма порастао за пет одсто. Служба хитне медицинске помоћи је до краја јула имала 236 интервенција на терену збрињавајући учеснике у саобраћају", истакла је Тодоровићева и нагласила да је похвално то што није било саобраћајних удеса у близини школа и посљедица по школску дјецу.

Представник Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске Горан Бошњак истакао је да подаци МУП-а Републике Српске показују да је четворо дјеце лани погинуло на путевима у Српској, док их је више од 200 лакше и теже повријеђено.

Представник Ауто-мото савеза Републике Српске Јелица Лубура рекла је да ће традиционална превентивна кампања трајати до краја септембра.

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Тагови :

Школа

ученици

Школска година

Полиција

Агенција за безбједност саобраћаја

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