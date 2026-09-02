Сјајне вијести за раднике УКЦ-а: Сви доприноси до краја године

Аутор:АТВ редакција
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Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић изјавио је да ће додатних 45 милиона евра за "Пројекат унапређења здравствених система" бити усмјерено на измиривање пореза и доприноса Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске, те реконструкцију три здравствене установе.
Шеранић је навео да УКЦ дугује више од 45 милиона КМ, те да је ријеч о дугу насталом у периоду од 2012. до 2019. године.
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"У претходном периоду смо по истом моделу измирили сва дуговања пореза и доприноса јавних здравствених установа у Републици Српској и да је остао УКЦ као посљедњи у тој реализацији", рекао је Шеранић на конференцији за новинаре након што су министар финансија Републике Српске Зора Видовић и министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић потписали супсидијарни споразум о зајму Међународне банке за обнову и развој за "Пројекат унапређења здравствених система – додатно финансирање".
Он је истакао да ће одмах бити повучено око 10 милиона евра средстава, након што су испунили све услове.
"То ћемо одмах уплатити за УКЦ-а што ће омогућити радницима, који су имали проблема, да оставре право на пензију. Намјера је да до краја године повучемо и други дио средстава и комплетно завршимо УКЦ када је ријеч о порезима и доприносима", истакао је Шеранић.
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Он је навео да ће средства из данас потписаног супсидијарног споразума бити усмјерена и на завршетак реконструкције Специјалне болнице за хроничну психијатрију "Јакеш", Специјалне болнице за хроничну психијатрију Соколац и Дом за лица са инвалидитетом у Вишеграду.
"Одређени дио намјенских средстава ће се трошити за реновирање других здравствених установа, напавку опреме, на различите врсте епидемиолошких истраживања и остало", рекао је Шеранић.
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