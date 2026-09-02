Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

Аутор:АТВ редакција
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Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је да жене у Српској имају своје мјесто, како у политици, тако и у предузетништву, пољопривреди и свим другим областима, истичући да све послове обављају изузетно одговорно и успјешно.
Она је нагласила да Влада Српске пружа снажну подршку свим институцијама које раде на економском оснаживању жена и њиховој већој заступљености у друштву.
"Жељка Цвијановић је била на челу Владе Републике Српске и доказала је да жене обављају све високе функције лојално и достојанствено", рекла је Кузмићева новинарима у Бањалуци поводом 35 година рада Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске.
Она је нагласила да је Влада Републике Српске поносна на рад овог центра и свих институција које са њим сарађују.
"Само у области пољопривреде смо уз учешће Центра креирали политике у овој области. Прије неколико година учешће жена у пољопривреди је било шест одсто, а данас је то 19 одсто у 3.500 газдинстава", навела је Кузмићева.
Она сматра да је важно да буде што више жена на селу, што више предузетница, економски самосталних и оснажених жена, те да су резултати Владе Републике Српске у том погледу видљиви.
Кузмићева је поручила да ће жене имати још већу подршку институција Републике Српске.
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Директор Центра за једнакост и равноправност полова Српске Маја Векић рекла је да ово обиљежавање није само датум већ 25 година рада на законима, политикама, програмима, истраживањима, едукацијама и конкретним питањима која се тичу живота жена и мушкараца у Републици Српској.
"Кроз наше едукације прошло је више од 10.000 људи, а током свих ових година бавили смо се темама које су и данас веома важне - спречавањем насиља у породици и над женама, радом и запошљавањем, приступом ресурсима, учешћем у јавном и политичком животу, положајем жена на селу, здрављем, социјалном заштитом и образовањем", навела је Векићева.
Она сматра да равноправност полова није питање само жена и једне институције већ да и жене и мушкарци имају прилику да живе у складу са својим способностима, жељама и талентима, да могу да се баве политиком, предузетништвом, пољопривредом, спортом, културом, да воде своје домаћинство ако је то њихов избор.
"Жене и даље у многим областима имају неповољнији положај. То видимо по броју жена у политици и на мјестима одлучивања, по власништву над имовином, али, нажалост, и по броју жена које су жртве насиља", рекла је Векићева и нагласила да због тога мисија овог центра није завршена.
Она је истакла да је важно партнерство са институцијама, локалним заједницама, невладиним и међународним организацијама, стручњацима и свим људима који дијеле исту идеју како би градили друштво у којем ће жене и мушкарци равноправно учествовати, стварати и живјети без дискриминације и насиља, преноси Срна.
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