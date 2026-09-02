Logo

Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 13:11

Коментари:

0
Анђелка Кузмић
Фото: АТВ

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је да жене у Српској имају своје мјесто, како у политици, тако и у предузетништву, пољопривреди и свим другим областима, истичући да све послове обављају изузетно одговорно и успјешно.

Она је нагласила да Влада Српске пружа снажну подршку свим институцијама које раде на економском оснаживању жена и њиховој већој заступљености у друштву.

"Жељка Цвијановић је била на челу Владе Републике Српске и доказала је да жене обављају све високе функције лојално и достојанствено", рекла је Кузмићева новинарима у Бањалуци поводом 35 година рада Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске.

Она је нагласила да је Влада Републике Српске поносна на рад овог центра и свих институција које са њим сарађују.

"Само у области пољопривреде смо уз учешће Центра креирали политике у овој области. Прије неколико година учешће жена у пољопривреди је било шест одсто, а данас је то 19 одсто у 3.500 газдинстава", навела је Кузмићева.

Она сматра да је важно да буде што више жена на селу, што више предузетница, економски самосталних и оснажених жена, те да су резултати Владе Републике Српске у том погледу видљиви.

Кузмићева је поручила да ће жене имати још већу подршку институција Републике Српске.

Капитол Америка застава

Свијет

Америка издала упозорење за своје грађане у Катару, Израелу и Јордану: ''Будите посебно опрезни''

Директор Центра за једнакост и равноправност полова Српске Маја Векић рекла је да ово обиљежавање није само датум већ 25 година рада на законима, политикама, програмима, истраживањима, едукацијама и конкретним питањима која се тичу живота жена и мушкараца у Републици Српској.

"Кроз наше едукације прошло је више од 10.000 људи, а током свих ових година бавили смо се темама које су и данас веома важне - спречавањем насиља у породици и над женама, радом и запошљавањем, приступом ресурсима, учешћем у јавном и политичком животу, положајем жена на селу, здрављем, социјалном заштитом и образовањем", навела је Векићева.

Она сматра да равноправност полова није питање само жена и једне институције већ да и жене и мушкарци имају прилику да живе у складу са својим способностима, жељама и талентима, да могу да се баве политиком, предузетништвом, пољопривредом, спортом, културом, да воде своје домаћинство ако је то њихов избор.

"Жене и даље у многим областима имају неповољнији положај. То видимо по броју жена у политици и на мјестима одлучивања, по власништву над имовином, али, нажалост, и по броју жена које су жртве насиља", рекла је Векићева и нагласила да због тога мисија овог центра није завршена.

Она је истакла да је важно партнерство са институцијама, локалним заједницама, невладиним и међународним организацијама, стручњацима и свим људима који дијеле исту идеју како би градили друштво у којем ће жене и мушкарци равноправно учествовати, стварати и живјети без дискриминације и насиља, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Анђелка Кузмић

Република Српска

Влада Републике Српске

Пољопривреда

Коментари (0)

Прочитајте више

Крупни план Капитола САД са америчком заставом.

Свијет

Америка издала упозорење за своје грађане у Катару, Израелу и Јордану: ''Будите посебно опрезни''

42 мин

0
Интензиван стрес: Екстремна опасност пријети Србији

Србија

Интензиван стрес: Екстремна опасност пријети Србији

44 мин

0
Талић: Нови капацитети за лијечење у Заводу "Мирослав Зотовић"

Друштво

Талић: Нови капацитети за лијечење у Заводу "Мирослав Зотовић"

50 мин

0
Зграда институција Влада Републике Српске

Градови и општине

Влада Српске помогла набавку механизације вриједне 350.000 КМ

52 мин

0

Више из рубрике

Додик у посјети Институту "Мирослав Зотовић"

Република Српска

Додик: Планирано 80 милиона за прву фазу развоја Института "Др Мирослав Зотовић"

52 мин

4
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Уставни суд БиХ објавио је рат Српској

54 мин

3
Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице

Република Српска

Којић: Захвалност одборницима који су подржали иницијативу за смјену Ђозића

1 ч

1
Премијер Републике Српске Саво Минић у Институту "Др Мирослав Зотовић" у Слатини код Бањалуке.

Република Српска

Подршка Владе како би се унаприједиле услуге Института "Др Мирослав Зотовић"

1 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

Основне школе бањалучке регије траже скраћене часове

13

32

Како препознати право маслиново уље у маркету?

13

18

Змај од Шипова имао удес у Шипову

13

16

Аутомобил је одједном почео да троши више горива? Ево у чему може бити проблем

13

11

Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима