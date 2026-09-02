Подршка Владе како би се унаприједиле услуге Института "Др Мирослав Зотовић"

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Саво Минић обећао је данас подршку Владе новим пројектима Института "Др Мирослав Зотовић" који ће унаприједити здравствене услуге и развијати туристичке капацитете.
"Влада Републике Српске има капацитет да овакве ствари финансира. Ми ћемо на једној од првих сједница усвојити информацију, тражићемо пројектну документацију, подијелити у лотовима то што смо договарали", рекао је Минић новинарима након што је присуствовао презентацији пројеката у Институту.
Он је навео да ће комплетно гријање бити од термалне воде која се неће уништавати већ ће се поново враћати, те да тај спој природе треба цијенити, као и све оно што Република Српска има.
Напоменуо је да ово неће бити прва инвестиција у такве ствари.
Истакао је да је овај Институт, његови здравствени и туристички капацитети нешто о чему треба причати да ће имати Република Српска.
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За то су, каже премијер, најзаслужнији радници и директор Горан Талић који су на овај садашњи ниво довели Институту.
"У сваком случају, подршка Владе иде, идемо у реализацију", нагласио је Минић.
У Институту "Др Мирослав Зотовић" у Слатини код Бањалуке, у присуству високих званица, почела је презентација нових пројеката и активности института, значајних за унапређење здравственог система и рехабилитације у овој здравственој установи.
Догађају су присуствовали, осим Минића, предсједник Милорад Додик, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, министар финансија Зора Видовић, министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, ректор Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић.
Присутни су министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, организациони секретар СНСД-а Игор Додик, в.д. директора УКЦ Републике Српске Никола Шобот, те бројни здравствени радници и гости.
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