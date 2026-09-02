Logo

Подршка Владе како би се унаприједиле услуге Института "Др Мирослав Зотовић"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 11:52

Коментари:

2
Премијер Републике Српске Саво Минић у Институту "Др Мирослав Зотовић" у Слатини код Бањалуке.
Фото: Срна

Премијер Саво Минић обећао је данас подршку Владе новим пројектима Института "Др Мирослав Зотовић" који ће унаприједити здравствене услуге и развијати туристичке капацитете.

"Влада Републике Српске има капацитет да овакве ствари финансира. Ми ћемо на једној од првих сједница усвојити информацију, тражићемо пројектну документацију, подијелити у лотовима то што смо договарали", рекао је Минић новинарима након што је присуствовао презентацији пројеката у Институту.

Он је навео да ће комплетно гријање бити од термалне воде која се неће уништавати већ ће се поново враћати, те да тај спој природе треба цијенити, као и све оно што Република Српска има.

Напоменуо је да ово неће бити прва инвестиција у такве ствари.

Истакао је да је овај Институт, његови здравствени и туристички капацитети нешто о чему треба причати да ће имати Република Српска.

Дијете

Свијет

Ова држава постаје суперстара, даје 92.700 КМ по дјетету

За то су, каже премијер, најзаслужнији радници и директор Горан Талић који су на овај садашњи ниво довели Институту.

"У сваком случају, подршка Владе иде, идемо у реализацију", нагласио је Минић.

У Институту "Др Мирослав Зотовић" у Слатини код Бањалуке, у присуству високих званица, почела је презентација нових пројеката и активности института, значајних за унапређење здравственог система и рехабилитације у овој здравственој установи.

Догађају су присуствовали, осим Минића, предсједник Милорад Додик, министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић, министар финансија Зора Видовић, министар привреде и предузетништва Раденко Бубић, министар унутрашњих послова Жељко Будимир, ректор Универзитета у Бањалуци Ранко Шкрбић.

Присутни су министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, организациони секретар СНСД-а Игор Додик, в.д. директора УКЦ Републике Српске Никола Шобот, те бројни здравствени радници и гости.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Др Мирослав Зотовић

Слатина

Влада Републике Српске

Коментари (2)

Прочитајте више

Паре

Србија

Жена насјела на превару: Дала 30.000 евра за наводно лијечење кћерке, паре оставила у канти

1 ч

0
дијете мало дијете

Свијет

Ова држава постаје суперстара, даје 92.700 КМ по дјетету

2 ч

0
Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.

Свијет

Рајанер упозорава: Због раста цијена нафте угрожен опстанак авио-компанија

2 ч

0
новац паре конвертибилне марке еври

Друштво

Прилика за студенте у Српској: Министарство додјељује 50.000 КМ

2 ч

3

Више из рубрике

Сједница Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Почела сједница Одбора за уставна питања НСРС

2 ч

1
Делегација из Санкт Петербурга у Српској

Република Српска

Делегација из Санкт Петербурга у Српској

3 ч

3
Шта све Фонд солидарности плаћа за дјецу

Република Српска

Шта све Фонд солидарности плаћа за дјецу

4 ч

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Одбор НСРС за уставна питања о захтјеву Бећировића

6 ч

5

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

Основне школе бањалучке регије траже скраћене часове

13

32

Како препознати право маслиново уље у маркету?

13

18

Змај од Шипова имао удес у Шипову

13

16

Аутомобил је одједном почео да троши више горива? Ево у чему може бити проблем

13

11

Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима