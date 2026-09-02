Жена насјела на превару: Дала 30.000 евра за наводно лијечење кћерке, паре оставила у канти

Аутор:АТВ редакција
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Нови, језиви вид телефонске преваре потресао је Београд, када је старија суграђанка остала без животне уштеђевине након што је насјела на безобзирну обману организоване групе превараната.
Све се одиграло у вечерњим сатима, када је на фиксни телефон оштећене стигао позив који јој је заледио крв у жилама. Особа са друге стране жице представила се као начелник познате београдске болнице и саопштила јој драматичну вијест - да јој је ћерка тешко повријеђена, да се налази на одјељењу и да је хитно потребна операција.
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Преварант је хладнокрвно захтјевао огроман новац како би се наводно обавио хитан захват. Како би све дјеловало још убједљивије и без могућности провере, лажни доктор је престрављеној жени дао детаљна и бизарна упутства гдје да остави новац.
Упаничена жена, вјерујући да спасава живот сопственом дјетету, скупила је чак 30.000 евра и однијела их у оближњи парк, гдје их је, по налогу преваранта, убацила директно у канту за отпатке!
Тек када је прошло извјесно вријеме и када је успјела да ступи у контакт са својом ћерком, услиједио је хладан туш - схватила је да јој је дијете потпуно безбједно и да је постала жртва бездушне преваре.
Случај је одмах пријављен полицији, а о свему је обавијештено и тужилаштво у Београду.
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Инспектори интензивно раде на расвјетљавању овог случаја, а кључни докази траже се у записима сигурносних камера из околних објеката и самог парка како би се ушло у траг особи која је покупила новац из канте.
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