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Којић: Захвалност одборницима који су подржали иницијативу за смјену Ђозића

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02.09.2026 12:32

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Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице
Фото: ATV

Породице српских жртава захвалиле су одборницима Колегијума Скупштине општине Сребреница за подршку иницијативи за смјену начелника Одјељења за општу управу Фарука Ђозића који је на друштвеним мрежама вријеђао генерала Ратка Младића.

Предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић рекао је Срни да је Колегијум подржао да иницијативу Организације за смјену Ђозића буде уврштена на дневни ред сједнице парламента 8. октобра.

Он је додао да ће породице пратити ситуацију, али да сумњају да ће послије избора ова тачка добити потребну већину, те ће, како је навео, у том случају изаћи на улице и исказати незадовољство све док Ђозић не буде смијењен.

Фарук Ђозић

БиХ

Поднесен захтјев за смјену Ђозића јер је погрдно називао Ратка Младића

Према његовим ријечима, нико нема право да у Републици Српској, од које прима плату, вријеђа онога ко је био на челу Војске Републике Српске која је стварала Српску, а у којој данас Ђозић и такви као он уживају све привилегије.

- Представници наше организације тражиће присуство тој скупштини на којој ће бити расправљано о смјени Ђозића јер на то имамо право. Нису Срби џаба гинули да би данас свако могао да их вријеђа, нити било ко да се игра политике на имену Ратка Младића - навео је Којић.

Због тога је апеловао на српске одборнике да, прије свега, изгласају смјену Ђозића.

(Срна)

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Тагови :

Бранимир Којић

Фарук Ђозић

Сребреница

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