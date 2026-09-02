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Делегација из Санкт Петербурга у Српској

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02.09.2026 10:15

Коментари:

3
Делегација из Санкт Петербурга у Српској
Фото: Уступљена фотографија

Министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић дочекао је делегацију из Санкт Петербурга која ће наредна три дана боравити у Републици Српској.

Данас ће бити одржан састанак са градоначелником Источног Сарајева Љубишом Ћосићем, док је за сутра планирана сједница Радне групе за развој сарадње између Републике Српске и Санкт Петербурга.

Делегацију из Санкт Петербурга предводи Олга Андросова, замјеник предсједника Комитета за спољне послове Санкт Петербурга.

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Тагови :

Санкт Петербург

Република Српска

Златан Клокић

Коментари (3)

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