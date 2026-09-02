Делегација из Санкт Петербурга у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Министар за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић дочекао је делегацију из Санкт Петербурга која ће наредна три дана боравити у Републици Српској.
Данас ће бити одржан састанак са градоначелником Источног Сарајева Љубишом Ћосићем, док је за сутра планирана сједница Радне групе за развој сарадње између Републике Српске и Санкт Петербурга.
Делегацију из Санкт Петербурга предводи Олга Андросова, замјеник предсједника Комитета за спољне послове Санкт Петербурга.
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