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Жељезничка незгода у Хрватској: Путнички воз искочио из шина

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02.09.2026 11:16

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Пруга шине воз
Фото: Pexel/ Mike Bird

Путнички воз исклизнуо је око 9 сати из шина на пружном прелазу у Виноградској улици у Ђурђевцу у Хрватској, у близини Жељезничке станице, а према првим информацијама у несрећи нема повријеђених.

Из Полицијске управе копривничко-крижевачке Хини је речено да су информацију о несрећи примили у 9.40 сати, након чега је полиција изашла на мјесто догађаја. Из Јавне ватрогасне јединице Ђурђевац Хини су потврдили да су на мјесто несреће упућена три ватрогасна возила, као и да нема повријеђених особа, преноси Вечерњи лист.

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На мјесту догађаја налазе се полиција и ватрогасци, а више детаља о околностима несреће биће познато након увиђаја.

Прије мање од мјесец дана у истој жупанији догодила се тешка жељезничка несрећа код Шкрињара, недалеко од Крижеваца, гдје су се 8. августа сударили путнички и теретни воз. У несрећи на прузи између Светог Ивана Жабна и Градеца повријеђено је 25 особа, међу којима су била двојица машиновођа и кондуктер.

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Тагови :

Хрватска

жељезничка несрећа

Воз

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