Жељезничка незгода у Хрватској: Путнички воз искочио из шина

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Путнички воз исклизнуо је око 9 сати из шина на пружном прелазу у Виноградској улици у Ђурђевцу у Хрватској, у близини Жељезничке станице, а према првим информацијама у несрећи нема повријеђених.
Из Полицијске управе копривничко-крижевачке Хини је речено да су информацију о несрећи примили у 9.40 сати, након чега је полиција изашла на мјесто догађаја. Из Јавне ватрогасне јединице Ђурђевац Хини су потврдили да су на мјесто несреће упућена три ватрогасна возила, као и да нема повријеђених особа, преноси Вечерњи лист.
Регион
Малољетну кћерку продали за 3.000 евра: Након ступања у брак услиједио прави хорор
На мјесту догађаја налазе се полиција и ватрогасци, а више детаља о околностима несреће биће познато након увиђаја.
Прије мање од мјесец дана у истој жупанији догодила се тешка жељезничка несрећа код Шкрињара, недалеко од Крижеваца, гдје су се 8. августа сударили путнички и теретни воз. У несрећи на прузи између Светог Ивана Жабна и Градеца повријеђено је 25 особа, међу којима су била двојица машиновођа и кондуктер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
4 ч0
Регион
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму