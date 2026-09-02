Обустава жељезничког саобраћаја, радници у штрајку: Траже повећање плата

Аутор:АТВ редакција
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Радници "Жељезничког превоза Црне Горе" организују данас једночасовни штрајк упозорења јер нису добили одговоре надлежних на захтјеве који су им упућени након протеста почетком августа, а који се тичу и повећања плата.
Током штрајка упозорења, који ће трајати од 9.00 до 10.00 часова, биће обустављен путнички и жељезнички саобраћај.
Бања Лука
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Јединствени Синдикат радника "Жељезничког превоза" тражи привремено повећање зарада од 200 евра и потписивање новог колективног уговора у најкраћем року, преносе црногорски медији.
Истакли су да је просјечна зарада запослених око 850 евра, док је потрошачка корпа већа од 2.100 евра.
(Срна)
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