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Обустава жељезничког саобраћаја, радници у штрајку: Траже повећање плата

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02.09.2026 09:42

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Воз на прузи.
Фото: Unsplash

Радници "Жељезничког превоза Црне Горе" организују данас једночасовни штрајк упозорења јер нису добили одговоре надлежних на захтјеве који су им упућени након протеста почетком августа, а који се тичу и повећања плата.

Током штрајка упозорења, који ће трајати од 9.00 до 10.00 часова, биће обустављен путнички и жељезнички саобраћај.

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Јединствени Синдикат радника "Жељезничког превоза" тражи привремено повећање зарада од 200 евра и потписивање новог колективног уговора у најкраћем року, преносе црногорски медији.

Истакли су да је просјечна зарада запослених око 850 евра, док је потрошачка корпа већа од 2.100 евра.

(Срна)

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Тагови :

Црна Гора

Штрајк

жељезница

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