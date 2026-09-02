Премало за такву брзину: Појавио се снимак несреће предсједнице Словеније

Аутор:АТВ редакција
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Мјесец дана након несреће предсједнице Словеније Наташе Пирц Мусар на повратку са одмора у Хрватској, у словеначким медијима појавили су се снимци надзорних камера које приказују кобан тренутак у тунелу Кастелец.
Службени комби у којем је била Пирц Мусар с пријатељима забио се у службено возило на челу конвоја у тунелу на ауто-путу према Љубљани, пише портал "24Ур".
Сцена
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На снимку, који се проширио и друштвеним мрежама, види се како службена возила пролазе тунелом, једно од њих има упаљена свјетла. У сљедећем тренутку, комби у којем је била предсједница и двоје њених пријатеља приближава се великом брзином и силовито забија у два од три возила.
Након судара, комби и један од аутомобила ударили су у зид тунела. Аутомобили који су се затекли иза њих почели су се заустављати, а убрзо стижу хитне службе - од полиције, хитне помоћи и возило Дарса како би осигурали мјесто судара.
Декан Факултета поморства и саобраћаја др Петер Видмар је у емисији за "24Ур" анализирао снимак несреће и открио своју теорију о томе како је дошло до несреће.
Он вјерује да се у тунелу активирао сигурносни сигнал те да су возила у конвоју то примијетила и почела смањивати брзину.
Mesec dni od nesreče predsednice republike objavljamo ekskluzivne posnetke varnostnih kamer iz predora Kastelec. Službeni kombi, v katerem se je peljala predsednica skupaj s prijateljicama Viktorijo Krivolucko in Urško Repovž, se je zaletel v službeno vozilo na čelu konvoja. pic.twitter.com/ebhi5h6rXj— Zate Slovenija (@ZateSlovenija) September 1, 2026
"Друго се возило у конвоју успјело помјерити удесно, али прво није и помјерило се само до средине. Колико видимо, једноставно није остало довољно простора за мимоилажење возила у пратњи", појаснио је.
Видмар је казао да су се возила у пратњи кретала пребрзо.
"Из снимка се могло процијенити да се ради о брзини од око 150 километара на сат, а сигурну удаљеност између првог возила и комбија процијенио сам на 30 до 35 метара, што је код такве брзине премало", наводи стручњак.
При таквој брзини, просјечни возач има између 0,8 и једне секунде времена за реакцију, док професионални возачи обучени за динамичну вожњу могу реаговати и у готово пола секунде.
У преводу, Видмар каже како је у таквој ситуацији немогуће зауставити возило или смањити брзину на брзину возила испред.
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Словеначка предсједница је у несрећи сломила кључну кост. Накнадно се сазнало да су с њом у комбију биле двије пријатељице. Међу њима је Викторија Криволуцка, Рускиња која је лично и професионално повезана с породицом предсједнице више од двије деценије.
Криволуцка је у несрећи тешко повријеђена, што је био један од разлога зашто су се почела постављати питања о сигурносним ризицима.
Полиција је раније објавила како се несрећа догодила у послијеподневним сатима те да су двије повријеђене особе превезене у Општу болницу Изола. Једна је лакше, а друга теже повријеђена.
Званични узрок несреће још није познат.
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