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Премало за такву брзину: Појавио се снимак несреће предсједнице Словеније

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02.09.2026 09:01

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Несрећа Наташе Пирц Мусар
Фото: Screenshot / X

Мјесец дана након несреће предсједнице Словеније Наташе Пирц Мусар на повратку са одмора у Хрватској, у словеначким медијима појавили су се снимци надзорних камера које приказују кобан тренутак у тунелу Кастелец.

Службени комби у којем је била Пирц Мусар с пријатељима забио се у службено возило на челу конвоја у тунелу на ауто-путу према Љубљани, пише портал "24Ур".

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Сцена

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На снимку, који се проширио и друштвеним мрежама, види се како службена возила пролазе тунелом, једно од њих има упаљена свјетла. У сљедећем тренутку, комби у којем је била предсједница и двоје њених пријатеља приближава се великом брзином и силовито забија у два од три возила.

Након судара, комби и један од аутомобила ударили су у зид тунела. Аутомобили који су се затекли иза њих почели су се заустављати, а убрзо стижу хитне службе - од полиције, хитне помоћи и возило Дарса како би осигурали мјесто судара.

Декан Факултета поморства и саобраћаја др Петер Видмар је у емисији за "24Ур" анализирао снимак несреће и открио своју теорију о томе како је дошло до несреће.

Анализа стручњака

Он вјерује да се у тунелу активирао сигурносни сигнал те да су возила у конвоју то примијетила и почела смањивати брзину.

"Друго се возило у конвоју успјело помјерити удесно, али прво није и помјерило се само до средине. Колико видимо, једноставно није остало довољно простора за мимоилажење возила у пратњи", појаснио је.

Видмар је казао да су се возила у пратњи кретала пребрзо.

"Из снимка се могло процијенити да се ради о брзини од око 150 километара на сат, а сигурну удаљеност између првог возила и комбија процијенио сам на 30 до 35 метара, што је код такве брзине премало", наводи стручњак.

При таквој брзини, просјечни возач има између 0,8 и једне секунде времена за реакцију, док професионални возачи обучени за динамичну вожњу могу реаговати и у готово пола секунде.

У преводу, Видмар каже како је у таквој ситуацији немогуће зауставити возило или смањити брзину на брзину возила испред.

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Словеначка предсједница је у несрећи сломила кључну кост. Накнадно се сазнало да су с њом у комбију биле двије пријатељице. Међу њима је Викторија Криволуцка, Рускиња која је лично и професионално повезана с породицом предсједнице више од двије деценије.

Криволуцка је у несрећи тешко повријеђена, што је био један од разлога зашто су се почела постављати питања о сигурносним ризицима.

Полиција је раније објавила како се несрећа догодила у послијеподневним сатима те да су двије повријеђене особе превезене у Општу болницу Изола. Једна је лакше, а друга теже повријеђена.

Званични узрок несреће још није познат.

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Тагови :

Наташа Пирц Мусар

Словенија

несрећа

Саобраћајна несрећа

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