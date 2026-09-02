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Број преминулих од еболе премашио 3.000

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02.09.2026 09:57

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Људи обучени у заштитну опрему спремају се да спусте у гроб ковчег са посмртним остацима Жанин Катусабе, која је умрла од еболе, током сахране у Бунији, провинција Итури, источни Конго, у уторак, 11. августа 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Број преминулих усљед епидемије еболе у Конгу порастао је на 3.007, саопштено је из Државног института за јавно здравље.

У саопштењу се наводи да је број потврђених случајева еболе порастао на 6.186.

Према наводима Института, у посљедња 24 часа преминуло је још 57 људи.

(Срна)

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

преминули

Конго

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