Број преминулих од еболе премашио 3.000

Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих усљед епидемије еболе у Конгу порастао је на 3.007, саопштено је из Државног института за јавно здравље.
У саопштењу се наводи да је број потврђених случајева еболе порастао на 6.186.
Према наводима Института, у посљедња 24 часа преминуло је још 57 људи.
(Срна)
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