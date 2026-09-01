Заплијењено више од 560.000 долара донација Хамасу у криптовалутама

Аутор:АТВ редакција
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Заплијењено је више од 560.000 долара донација у криптовалутама, намијењених палестинском милитантном покрету Хамас, саопштило је америчко Министарство правде.
"У оквиру напора Министарства заплијењено је више од 560.000 долара у криптовалутама намијењених Хамасу, а његове платформе и веб-сајтови за прикупљање новца и регрутовање су онемогућени", наводи се у саопштењу Канцеларије за јавне послове Министарства правде.
Из тог ресора су додали да су органи за спровођење закона дошли до информација о хиљадама симпатизера који су покушали да финансијски помогну тој милитантној групи или су јој већ упутили новчане прилоге.
Према наводима Министарства, војно крило Хамаса "Ал Касам" контролисало је платформе и интернет домене путем којих су даване донације, преноси Срна.
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