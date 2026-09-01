Ко је супруга Алексе Аврамовића: Изненадиће вас чиме се бави

Аутор:АТВ редакција
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Алекса Аврамовић, талентовани кошаркаш, осваја публику шармом и духовитошћу, док му подршка супруге Теодоре даје снагу за успјехе.
Алекса Аврамовић освајао публику широм свијета не само маестралом игром и то у кључним моментима, већ и неодољивим шармом, а посебно спонтаном духовитошћу, те његове искрене реакције неријетко постану виралне на мрежама.
Наиме, иако је постигао невјероватне успјехе, слава га никако није промијениле, а према ријечима овог спортисте, подршка супруге Теодора му даје највећу снагу да настави даље, ма шта да се десило током утакмице.
"Док неке слава удари у главу, нашем Алекси је популарност и подршка народа дала само вјетар у леђа да буде још бољи у сваком погледу. Никада му није било тешко да на улици стане и 10 пута за фотографију. Зауставе га често док се враћа из куповине са кесама, а ни то га не спријечи да фановима испуни жељу. Оде до стана, остави то што је носио и врати се, сви се увијек изненаде", рекао је једном приликом Алексин комшија за "Блиц" и додао:
"Дјеца га обожавају, мојој унуци је купио чоколаду једном приликом када нас је срео, а тада није био у жижи јавности. Одувијек је био скроман, насмијан, ведар момак, као и његова супруга."
И радница у оближњој продавници истиче да је сјајан момак.
"Диван момак, једино могу да га хвалим, ништа лоше нећете чути о њему. Скроман је јако и љубазан, долази често код нас, када није на путу онда га виђамо. Његова супруга је исто фина."
Алекса је своју срећу и мир пронашао поред заносне Теодоре, а овај складни пар, који никада није био у ценрту скандала, стао је на луди камен прије четири године. Свадба је била у њиховом родном Чачку, а млада је блистала у врло занимљивој венчаници која је откривала леђа.
Она се одлучила за модел бијеле хаљине са дугим рукавима и набораним предњим дијелом. Венчаница је имала и шлиц на средини као и изрез дуж леђа. Теодора се за овај свечани дан одлучила и за елегантну пунђу са које је падао дуг вео. Алекса је такође био врло елегантан – изабрао је беж одијело, бијелу кошуљу и браон ципеле.
Алекса јој неријетко исказује љубав и на Инстаграму, али о Теодори се готово ништа не зна, те њена претјерана повученост шокира јавност, али у позитивном смислу. Дипломирала је примијењене умјетности, бави се дизајном ентеријера, те је веома посвећена свом послу.
Свијет познатих је не занима, на трибинама је само како би бодрила свог супруга и пружила му неопходну снагу. А фотографије на којима прослављају побједе одушевљавају јавност. Обоје прижељкују да ускоро добију насљедника или насљедницу.
Алекса Аврамовић, рођен 25. октобра 1994. године у Чачку, од малих ногу је показивао интересовање за кошарку. Своју каријеру започео је у локалном клубу Борац Чачак, гдје је брзо скренуо пажњу на себе својим изванредним перформансама и радном етиком.
"Иза ове каријере стоји велики, велики рад и прије свега једна велика љубав према спорту и према такмичењу. У његовом животу и увијек када се дописујемо док је био у иностранству увијек је наша посљедња порука Ит’с онлy гаме (То је само игра), и док је то за њега игра он ће играти овако. Отишао је млад из Чачка. Помогао му је много ОКК Београд и покојни Степандић. Тада је Алекса тренирао поред ОКК Београда, морам да поменем, са Бојаном Љубојевићем, са једним тренером који је некада играо кошарку у Чачку. Два пута дневно је тренирао са њим, индивидуално, невезано од ОКК Београда. Онда је каријера отишла у неком другом правцу, морао је да напустио ДИФ јер је већ био професионалац. Остало је све историја", прича Слободан, отац нашег чувеног кошаркаша, преноси Алоонлине
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