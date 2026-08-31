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Учесницу Елите муж преварио са рођеном сестром, од кћерке сазнала за издају

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31.08.2026 22:44

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Слађана Лазић Бошковић
Фото: Youtube/Pink.rs

Бивша учесница "Елите", Слађана Лазић Бошковић, својевремено је изнијела у јавност скандалозне тврдње које су запрепастиле регион. Њен супруг се наводно тајно виђао са њеном рођеном сестром.

Слађа је открила језиве детаље ове породичне драме, објашњавајући како је сазнала за издају и на који начин је њена рођена сестра покушала да заташка цијелу ствар.

Кћерка их видјела у "заносном загрљају" на Златибору

Како тврди, невјерство се наводно догодило након њеног уласка у ријалити. Њен супруг је отишао на Златибор, а са собом је, поред Слађине ћерке, повео и њену рођену сестру.

Управо је дјевојчица била кључни свједок ове породичне издаје.

- Сазнала сам да је био са њом на Златибору и повео је моју ћерку са њима, мени је мала рекла да је видјела како су њих двоје били блиски. Мени је ћерка рекла како их је видјела да се грле, они њу нису видјели и звала је сестру да види и она. Каже да су били у заносном загрљају и то је она мени испричала у толиком заносу да сигурно није било уопште наивно - испричала је шокирана Слађа.

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Оно што је додатно поразило бившу задругарку јесте чињеница да је сестра покушала да ућутка дијете како истина не би изашла на видјело:

- Онда ми исприча како је тетка рекла да никако не говори мени да смо били заједно... - тврди она.

Сестра се пијана клела и плакала, муж само ћути

Након што је сазнала за ове сумње, Слађа је одмах предузела кораке. Узела је супругов телефон, али је он већ био обрисао све трагове и блокирао њену сестру (контакте им је Слађа забранила још раније јер јој је све било сумњиво). Када га је суочила са оним што је дијете видело, он је само ћутао.

С друге стране, реакција сестре је била изузетно драматична:

- Сестра ми се клела и плакала, једном кад се напила рекла је да ништа није урадила. Ја њу никад нисам кривила јер сам мислила да је само он заљубљен у њу, кад мало боље размислимо морао је да добије повратну реакцију - рекла је она у емисији "Питам за друга".

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Слађана Лазић Бошковић

превара

сестра

кћерка

Ријалити Елита

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