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Ништа од освјежења, септембар ће да личи на август и јул

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 22:37

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Jesen, vremenska prognoza
Фото: Unsplash

Долазак септембра не подразумијева и пад температуре. Напротив, љето се не предаје и почетак деветог мјесеца донијеће наставак натпросјечно топлог времена са температурама које више личе на љето, него на рану јесен.

Према најави БХ Метео, првих 10 до 15 дана септембра требало би да буде топлије од вишегодишњег просјека. Очекује се претежно вруће и суво вријеме, без наглог захлађења и израженијег уласка у јесен.

Температуре ваздуха могле би се током прве половине мјесеца задржати изнад вриједности уобичајених за ово доба године. Такве временске прилике донијеће својеврсно „касно љето“ широм Босне и Херцеговине.

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Посебну забринутост изазива најављени изостанак обилнијих падавина. Бројна подручја у БиХ већ су погођена сушним периодом, а наставак топлог и углавном сувог времена могао би додатно погоршати стање.

„Вруће, суша и касно љето“, кратко су из БХ Метео описали временске прилике које се очекују почетком септембра.

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Тагови :

септембар

Временска прогноза

Температура

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