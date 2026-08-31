Суша донијела нешто добро, крушка преживјела болест

Аутор:АТВ редакција
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Сад већ вишемјесечна суша, уз све недаће које ствара воћарима, има и понеку добру страну као што је на примјер слабији напад штетних инсеката и болести међу којима је и смеђа трулеж плодова крушака, Monilinia fructigena.
Смеђа трулеж онемогућава чување плодова, а гљивица се шири након убода воћних оса или осталих инсеката, међу којима предњачи јабучни савијач и, посљедњих година, све више присутне стјенице.
На плодовима, око улазне рупе, долази до стварања кругова благо-смеђе боје који се шире и на крају постају већи, захватајући цијели плод. Месо плода је мекше, а испод коре појављује се смеђа трулеж. На ивицама кругова стварају се бијеле споре које служе за ширење патогена на друге плодове и стабла. Болест лако прелази на други плод у случају да се два плода додирују.
Једино у случају суше, ширење симптома је спорије, као што је случај ове године, јер су потребни киша и влага, а ријетки љетњи пљускови и врло мала количина падавина, нису били довољни за јачу појаву. Ова болест онемогућава чување плодова у складиштима или хладњачама након бербе.
Због смеђе трулежи неколико пута долазило је до забране извоза крушака из БиХ у Русију, иако ова гљивица није на карантинској листи штетних болести ЕУ, али јесте у Русији. Због једне или двије гајбе с понеким зараженим плодом, шлепери крушака враћали су се с руских граница.
Што се тиче заштите, препорука је да се користе препарати с краћом каренцом тј. на бази ципродинила и флудиоксонила, тебуконазола, боскалида, трифлоксистробина и пираклостробина, чије су каренце од три до 14 дана. У сваком случају, добро је консултовати се са стручњацима за заштиту биља.
И употреба инсектицида у јулу, прије бербе, доводи до мањег напад јер нема штетних инсеката који ће се убушити у плод или га оштетити на неки други начин.
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