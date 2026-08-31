Планирате пренијети пелет преко границе? Једна грешка вас може скупо коштати

Аутор:АТВ редакција
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Приликом уноса пелета из БиХ у Хрватску, царина не броји вреће већ процјењује вриједност, намјену и начин превоза робе.
Многи грађани Републике Хрватске питају се колико врећа пелета могу купити у Босни и Херцеговини и превести преко границе у Хрватску.
Најважније је одмах разјаснити да хрватски и европски царински прописи не одређују допуштену количину пелета бројем врећа или килограмима. Царинска служба приликом уласка из Босне и Херцеговине процјењује укупну вриједност робе, количину, намјену, учесталост уношења и врсту возила којим се пелет превози.
Босна и Херцеговина за Хрватску представља трећу земљу, па се при уласку примјењују царински прописи Европске уније. Према службеним информацијама хрватске Царинске управе, путник који у Хрватску улази друмским путем може у личном пртљагу унијети робу некомерцијалног карактера до укупне вриједности од 300 евра по особи, без плаћања царине и ПДВ-а.
То значи да за пелет не постоји одговор попут десет, двадесет или педесет врећа. Број врећа зависи од њихове цијене, али укупна вриједност није једини критеријум. Чак и када рачун не прелази 300 евра, царински службеник може процијенити да количина пелета, начин превоза или друге околности указују на комерцијални увоз, а не на робу коју путник повремено уноси за сопствене потребе.
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Пелет треба да буде намијењен личној употреби путника или чланова његовог домаћинства, а не продаји, препродаји или обављању дјелатности. Препоручује се посједовање рачуна на којем су јасно наведени продавац, датум куповине, количина и укупна вриједност робе. Без рачуна царинска служба може сама утврђивати царинску вриједност на основу расположивих података и цијена упоредиве робе.
Посебно правило важи за особе са уобичајеним мјестом становања у пограничној зони, пограничне раднике и чланове посаде превозних средстава који границу прелазе у оквиру свог посла. Њима је ослобођење у правилу ограничено на робу у вриједности до 40 евра дневно. Ограничење се не примјењује ако докажу да путују изван пограничне зоне или да се не враћају само из пограничног подручја сусједне државе, на примјер рачуном издатим изван тог подручја. Та су правила објављена на страницама Царинске управе Републике Хрватске.
Важна је и врста возила. Пелет који се у разумној количини превози путничким аутомобилом може се разматрати у оквиру правила за лични пртљаг путника. Међутим, роба смјештена у теретном простору комбија, камиона или другог возила намијењеног превозу робе у правилу се не сматра личним пртљагом. Царинска управа изричито наводи огрев међу робом за коју се, када се превози теретним возилом, спроводи стандардни царински поступак. Изнимак може бити мања количина за коју нема сумње да је некомерцијалног карактера, али коначну процјену доноси царинска служба.
Ако вриједност или карактер пошиљке не испуњавају услове за путничко ослобођење, то не значи да је пелет аутоматски забрањено увести. Робу је потребно пријавити царинском службенику и спровести одговарајући царински поступак. За робу некомерцијалног карактера вриједности до 700 евра у путничком саобраћају царина може примијенити јединствену стопу од 2,5 одсто, осим када се примјењује редовна тарифна или повлаштена стопа. На царинску вриједност, увећану за евентуалну царину, обрачунава се и ПДВ. У Хрватској се на пелет из тарифне ознаке 4401 примјењује снижена стопа ПДВ-а од 13 одсто.
Ако роба има доказано преференцијално поријекло из Босне и Херцеговине, под прописаним условима може се примијенити повлаштена царинска стопа. Сам рачун на којем пише да је пелет купљен у БиХ није увијек довољан доказ поријекла. Код увоза већих количина потребно је унапријед провјерити да ли је потребна изјава о поријеклу на рачуну, потврда ЕУР.1 или друга царинска документација.
Путници не би требало да покушавају подјелити једну већу количину пелета између чланова породице само како би избјегли пријаву. Царинска управа наводи да није допуштено сабирање појединачних ослобођења више особа ради покривања вриједности једне робе или јединствене пошиљке. Царински службеник притом може узети у обзир ко је робу купио, на кога гласи рачун, гдје ће се користити и да ли се превози као једна цјелина.
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Ако путник пријави пелет и предочи рачун, царинска служба може одлучити да ли се може примијенити ослобођење или је потребно платити увозне дажбине. Проблем настаје када путник на питање цариника каже да нема ништа за пријаву, а прегледом возила буде пронађена количина која је морала бити пријављена.
Према важећем хрватском Закону о спровођењу царинског законодавства Европске уније, физичком лицу за непријављивање робе може бити изречена новчана казна од 260 до 6.630 евра. Ако се ради о непријављеној роби комерцијалног карактера или роби за коју важе посебне забране или ограничавања, прописана казна за физичко лице креће се од 390 до 13.260 евра. Висина казне зависи од правне квалификације, вриједности и количине робе те околности конкретног случаја.
Код непријављене робе комерцијалног карактера закон предвиђа и одузимање робе. Царинска служба може привремено задржати робу ради наплате царинског дуга и других дажбина, а трошкови складиштења и поступка могу пасти на лице које је незаконито поступало. Законске казне не изричу се аутоматски у највећем износу због једне вреће изнад вриједносног прага, али скривање робе или давање нетачних података знатно погоршава положај путника.
Грађанин Хрватске, дакле, може из Босне и Херцеговине путничким аутомобилом унијети пелет за сопствене потребе ако роба задржава некомерцијални карактер, а ослобођење од увозних дажбина може се примијенити до укупне вриједности од 300 евра по путнику. Тај износ није гаранција да ће било који број врећа бити прихваћен као лични пртљаг. Већа количина, превоз комбијем, учестали одласци по пелет или околности које указују на препродају могу захтијевати стандардни увозни поступак без обзира на вриједност рачуна, преноси ГПМаљевац.
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