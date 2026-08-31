Милан Раковић из Косјерова шири производњу уз подршку Агенције за аграрна плаћања

Аутор:АТВ редакција
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Љубав према завичају Милана Раковића из Косјерова претворила се у успјешан породични посао.
Бавећи се товом јунади и свињогојством, Милан је уз помоћ Агенције за аграрна плаћања успио да комплетира савремену механизацију коју сам не би могао да финансира.
"Купили смо тифон за наводњавање, трактор и миксер за храну. Све то из подстицаја Агенције за аграрна плаћања. Породица помаже, а син Огњен је без двоумљења одлучио да настави дједовим и очевим стопама", каже Милан Раковић.
"Одвијек сам имао ту жељу да наставим овај ту традицију, јер су се и моји дуго борили овај да оснују ово газдинство и овај створила се та жеља и могућност, да тако кажем, да се наставим бавити са овим", рекао је Огњен.
Из Агенције за аграрна плаћања поручују да су управо оваква породична газдинства доказ да средства из аграрног буџета стижу директно до вриједних домаћина који чувају и граде српско село.
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