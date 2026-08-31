Измјена саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На дионици ауто-пута Бањалука–Градишка од Маховљана до Гламочана од данас ће бити измијењен саобраћај због проширења расвјете.
"Радиће се сукцесивно, по 500 метара, а саобраћаће се само претицајном траком, док ће возна и зауставна бити затворене", саопштено је из "Аутопутева Републике Српске".
Радови ће бити извођени радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова, из смјера Гламочана ка Маховљанима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
Најчитаније
10
28
10
26
10
23
10
17
10
12
Тренутно на програму