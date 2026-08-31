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Измјена саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 07:50

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Црвени аутомоил на ауто-путу.
Фото: АТВ

На дионици ауто-пута Бањалука–Градишка од Маховљана до Гламочана од данас ће бити измијењен саобраћај због проширења расвјете.

"Радиће се сукцесивно, по 500 метара, а саобраћаће се само претицајном траком, док ће возна и зауставна бити затворене", саопштено је из "Аутопутева Републике Српске".

Радови ће бити извођени радним данима и суботом од 7.00 до 17.00 часова, из смјера Гламочана ка Маховљанима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аутопут

Аутопутеви Републике Српске

Бањалука

Градишка

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